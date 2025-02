Problema muscolare, in dubbio per Torino-Milan

Problema muscolare dopo Milan-Feyenoord, il giocatore potrebbe saltare la partita contro il Torino: i dettagli

Non è semplice ma il Milan deve provare a mettere da parte l’eliminazione dalla Champions League e concentrarsi su quello che è rimasto: il campionato. L‘obiettivo è quello di entrare fra le prime quattro per qualificarsi nell’Europa che conta ma è un traguardo minimo e di certo non salva una stagione che, ad oggi, quando siamo a metà febbraio, è già fallimentare. I rossoneri affrontano il Torino in una trasferta storicamente difficile e, come vale per qualsiasi altra partita da qui alla fine, non può concedersi passi falsi.

Sergio Conceicao, che si gioca anche la conferma per la prossima stagione, sta lavorando in queste ore a Milanello per preparare al meglio la gara: psicologicamente non è semplice, ma bisogna farlo ad ogni costo. E non è semplice anche fisicamente perché la condizione di alcuni non è delle migliori; inevitabile, con tre partite al giorno praticamente da inizio anno. C’è un giocatore che, dopo diverse partite da titolare, potrebbe saltare la trasferta di Torino per un problema muscolare.

Torino-Milan, un titolare potrebbe dare forfait

Non è al meglio infatti Kyle Walker dopo la partita contro il Feyenoord di martedì. Il terzino inglese ha accusato un fastidio muscolare nelle ore successive alla gara, confermato anche da Sky Sport. Si tratta di un problema alla coscia sinistra per il quale, almeno per adesso, non si è sottoposto ad esami strumentali. Potrebbe trattarsi quindi soltanto di un affaticamento, ma è fondamentale non rischiare e per questo potrebbe non essere del match sabato pomeriggio.

In caso di forfait dell’ex Manchester City (arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto), a sostituirlo potrebbe essere Alex Jimenez, utilizzato in quel ruolo anche ad inizio ripresa di Milan-Hellas Verona e con ottimi risultati, visto che lo spagnolo è stato decisivo con l’assist per Rafael Leao. Questo però significa che a sinistra dovrà giocare per forza di cose Theo Hernandez, per il quale si era ipotizzato una panchina in seguito alla sciocchezza di martedì col Feyenoord.

Conceicao però non vuole perderlo definitivamente dal punto di vista psicologico e sa quanto è importante, ora più che mai, mostrargli fiducia, ed è per questo che, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, il francese sarà in campo a sinistra con quindi Alex Jimenez a destra. Potrebbe star fuori anche uno fra Pulisic, Rafael Leao e Joao Felix, con l’utilizzo di Musah e il ritorno dal primo minuto di Fofana.