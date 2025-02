Conceicao cambia di nuovo tutto, ribaltone in campo col Torino

Conceicao cambia di nuovo la formazione in vista di Torino-Milan, l’allenatore prepara delle novità. I dettagli

Per il Milan è arrivata l’ennesima delusione di questa pessima stagione: l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. L’annata dei rossoneri è praticamente finita, o meglio: è già un fallimento ma può ancora peggiorare. Raggiungere il quarto posto in classifica ed eventualmente vincere la Coppa Italia sono soltanto formalità: è l’obiettivo minimo per una squadra che continua a cambiare allenatori e giocatori ma che cade sempre negli stessi errori.

A giugno è inevitabile pensare a dei cambiamenti anche in società ma questo lo deciderà Cardinale, esattamente come ha fatto due anni fa mandando via Maldini e Massara dopo una semifinale di Champions League. Chi, invece, merita fiducia e conferma è certamente Sergio Conceicao, che è arrivato da pochissimo e non ha mai avuto tempo né modo di lavorare come vorrebbe a causa dei troppi impegni. E infatti fra poche ore il Milan è di nuovo in campo per affrontare il Torino in campionato, gara che non si può sbagliare in alcun modo. E sono previsti nuovi cambi nella formazione titolare.

Torino-Milan, Conceicao cambia la formazione

Martedì col Feyenoord abbiamo visto in campo di nuovo i quattro giocatori offensivi tutti insieme come a Rotterdam. Non dovrebbero essere confermati col Torino anche per una questione di energie. Uno fra Leao, Joao Felix e Pulisic potrebbe riposare in favore di Yunus Musah, uno dei giocatori più utilizzati da Conceicao fino ad ora. Verso la conferma invece Santiago Gimenez da prima punta, con Abraham ancora in panchina.

Il messicano ha segnato tre gol nelle quattro presenze con il Milan (e una di queste è l’ultimo quarto d’ora con la Roma con un assist per Joao Felix). I rossoneri lo hanno acquistato per fare gol e se il buongiorno si vede dal mattino… Altri cambi in vista di Torino: Fofana, a sorpresa fuori dai titolari martedì col Feyenoord, di nuovo dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Reijnders, da valutare invece la posizione di Theo Hernandez.

Conceicao ha sempre mostrato grande fiducia nei confronti del francese. Nonostante il pessimo rendimento offerto fino ad oggi, l’allenatore lo ha sempre utilizzato da titolare ed è probabile che lo farà anche col Torino. In caso contrario, è pronto Alex Jimenez: lo spagnolo in questo momento è un giocatore fondamentale e da terzino sinistro potrebbe dare qualcosa in più rispetto a quello che sta dando l’ex Real Madrid, ma questa è una scelta molto più di gestione che tecnica.