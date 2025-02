Conceicao pronto a sorprendere di nuovo: l’undici di Torino-Milan

La probabile formazione che scenderà in campo domani contro il Torino all’Olimpico, Conceicao pronto a sorprendere di nuovo

Archiviata la delusione per l’eliminazione in Champions League, il Milan deve andare avanti e pensare all’unico altro obiettivo rimasto: raggiungere il quarto posto in campionato che garantire la qualificazione alla prossima edizione del torneo europeo, traguardo minimo e allo stesso tempo fondamentale per la proprietà (per motivi economici). Necessario anche per Sergio Conceicao, che così ha più possibili di guadagnarsi la conferma, sempre se il management dovesse restare lo stesso.

Domani si gioca contro il Torino in una trasferta storicamente difficile per la squadra rossonera. I ragazzi di Vanoli avevano iniziato molto bene la stagione ma poi qualcosa è andato storto e adesso è al dodicesimo posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta contro il Bologna in trasferta. I granata però hanno un’ottima guida tecnica e sono sempre complicati da affrontare, per questo il Milan deve dare il massimo perché non si può concedere passi falsi. Ecco perché Conceicao è pronto a schierare la miglior formazione possibile.

Torino-Milan, le possibili scelte di Conceicao

Martedì col Feyenoord, un po’ a sorpresa, abbiamo visto di nuovo in campo insieme Pulisic, Gimenez, Joao Felix e Leao. Che non avevano fatto bene a Rotterdam una settimana prima mentre con l’Hellas Verona si erano fatte altre scelte per la formazione titolare (prima di metterli in campo di nuovo insieme nella ripresa per vincere la partita). Conceicao potrebbe non ripetere lo stesso “errore” e cominciare subito a Torino di nuovo coi quattro dal primo minuto. Ma andiamo con ordine.

In porta ci sarà ovviamente Maignan e sarà interessante capire quali saranno le scelte per la difesa. Walker non c’è, quindi Alex Jimenez al suo posto, Theo Hernandez regolarmente in campo a sinistra. E al centro? Tomori potrebbe tornare dal primo minuto dopo la squalifica con di fianco Pavlovic, che è diventato ormai un titolare. Riposo per Thiaw, che da quando è rientrato dall’infortunio le ha giocate tutte. A centrocampo Fofana torna dal primo minuto dopo l’esclusione, anche questa a sorpresa, di martedì, insieme a Reijnders.

Arriviamo quindi all’attacco: Leao a sinistra, Pulisic a destra (anche se non sta benissimo come lo stesso Conceicao ha rivelato poco fa in conferenza stampa) e Joao Felix al centro insieme a Santiago Gimenez, che cerca il quarto gol dopo quelli contro Empoli, Verona e Feyenoord. A meno di sorprese, sarà questo l’undici che scenderà in campo domani all’Olimpico di Torino alle ore 18:00 contro i granata.