Incontro Bologna-Milan per il mercato: tre nomi sul tavolo

La partita di recupero di campionato tra Bologna e Milan che si disputerà giovedì 27 febbraio sarà un’occasione per le due squadre di parlare di calciomercato.

I rapporti tra le due società sono ottimi con i due club che negli ultimi anni hanno messo a segno diversi affari e potrebbero continuare a farlo.

Giovedì 27 febbraio Bologna e Milan toglieranno finalmente l’asterisco dalla loro classifica mettendosi in pari con il numero di partite giocate con le altre. La sfida sarà fondamentale per capire chi tra le due squadre potrà ancora sperare di lottare per un posto in Champions League, obiettivo minimo per quello che riguarda i rossoneri mentre per i rossoblu significherebbe proseguire un sogno iniziato in questa stagione. Un match che darà anche l’opportunità di imbastire alcune trattative con i due club pronti a tornare a trattare su alcuni nomi.

Calciomercato Milan, incontro col Bologna per tre giocatori

L’argomento principale sarà rappresentato dal riscatto di Tommaso Pobega da parte del Bologna con il giocatore che è attualmente in prestito alla formazione allenata da Vincenzo Italiano. Altri nomi che verranno valutati sono quelli di Lewis Ferguson e Sam Beukema.

Tommaso Pobega è arrivato a Bologna in prestito nel finale del mercato estivo con il classe 1999 che sta vivendo una stagione costellata da alti e bassi. Pallino di Vincenzo Italiano, il club vuole accontentare il proprio allenatore andando a riscattare il cartellino del mediano ma vorrebbe uno sconto rispetto ai 12 milioni di euro pattuiti lo scorso agosto. Non è però da escludere che Pobega possa rientrare in altre trattative.

Uno dei calciatori che piace molto in casa Milan è Lewis Ferguson. Fermato all’inizio della stagione dall’infortunio che lo aveva tenuto fuori anche nella parte finale dello scorso campionato, lo scozzese non è ancora riuscito a tornare pienamente ai suoi livelli, messo ai box da altri lievi acciacchi. Il classe 1999 ha però dimostrato tutta la sua classe e personalità in questi anni a Bologna e viene ritenuto un giocatore ideale per il centrocampo dei rossoneri. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Stesso prezzo per Sam Beukema. Il centrale olandese si è messo in mostra come uno dei migliori del suo ruolo in questo campionato. Classe 1998 l’ex AZ Alkmaar si è detto pronto al salto in una grande squadra e, se il Bologna non dovesse centrare la qualificazione ad una coppa europea appare più che probabile una sua cessione in estate per cercare di ripianare il bilancio e mettere a posto i conti.