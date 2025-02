Leao fatto fuori, è addio: Milan senza parole

Le ultime prestazioni costano carissimo a Rafael Leao: il portoghese viene fatto fuori, il Milan resta senza parole

In casa Milan sono giorni molto complicati dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord che brucia tantissimo non solo ai tifosi, ma anche alla dirigenza che ha investito tanto sul mercato di gennaio.

Una sfida che i rossoneri si sono complicati da soli dopo il vantaggio lampo firmato dall’ex Santiago Gimenez, complice la stupida ed inutile espulsione di Theo Hernandez, costata carissimo nel secondo tempo. Una ripresa dove il Milan è apparso totalmente in confusione ed ancora una volta ci sono state tante prestazioni insufficienti tra cui quella di Rafael Leao che continua a deludere in quella che è una stagione davvero anonima da parte sua.

Il fuoriclasse portoghese sta avendo un rendimento altalenante, ma sono molte di più le prestazioni negative rispetto a quelle positive. Leao non sembra più quello degli anni passati e, dopo aver passato un’intera estate a bloccare la sua cessione, la prossima potrebbe essere quella decisiva per la sua partenza. Il Milan spera di incassare una grande somma da reinvestire sul mercato, ma cedere questo Leao non sarà affatto facile.

Da questo punto di vista, dalla Spagna non arrivano belle notizie per i rossoneri. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, il talento portoghese sarebbe stato escluso dalla lista della spesa del Barcellona che preferisce puntare su altre profili.

Milan, niente Barcellona per Leao: i blaugrana non sono più interessati

Il futuro di Rafael Leao non sarà più al Barcellona. Secondo quanto raccolto da Fichajes.net i blaugrana, fortemente interessati in passato al giocatore portoghese, non sarebbero più convinti nel voler puntare su di lui, soprattutto alla luce delle sue prestazioni ed anche del comportamento avuto in questa stagione.

Il Barcellona non ha intenzione di investire una grossa somma per un giocatore come Leao e, come riportato dal sito spagnolo, il portoghese non figura più nella lista dei catalani. Per il prossimo anno, gli obiettivi del Barcellona per la fascia sinistra sono Jeremy Doku del Manchester City, Nico Williams dell’Athletic Club, Marcus Rashford del Manchester United e Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund.

II fatto che il Barça preferisca puntare più su giocatori come Rashford o addirittura Bynoe-Gittens, la dice lunga su quanti punti abbia perso Leao agli occhi non solo dei blaugrana, ma anche dei top club in generale. Una brutta notizia in vista della sessione estiva per il Milan che, sebbene stavolta sia deciso a salutare il giocatore, potrebbe non trovare acquirenti a cui cederlo e alla fine Leao potrebbe anche clamorosamente restare a Milano.