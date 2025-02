Niente recupero, un titolare salta Torino-Milan: l’annuncio ufficiale

Assenza pesante nei rossoneri per la trasferta in Piemonte: Conceicao ha confermato il forfait nella lista dei convocati.

In casa Milan la delusione per l’eliminazione dalla Champions League è tanta, ma deve essere trasformata in energia positiva per reagire nelle prossime partite. Un primo esame è quello di sabato a Torino contro i granata di Paolo Vanoli, avversari ostici anche se non imbattibili.

Servirà una prestazione di ottimo livello per tornare a Milano con 3 punti importantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League. La distanza dal quarto posto della classifica della Serie A è di 5 punti e c’è anche la partita contro il Bologna da recuperare la prossima settimana. La possibilità di raggiungere l’obiettivo c’è, però è fondamentale non commettere più passi falsi. Ne abbiamo visti troppi in questa stagione tra campionato e Champions. È il momento di tirare fuori qualcosa di più.

Verso Torino-Milan: chi manca

Sabato ci sarà qualche assenza allo stadio Olimpico. Nel Torino c’è Adam Masina out per squalifica, mentre calciatori come Duvan Zapata, Perr Schuurs, Adrien Tameze, Emirhan Ilkhan e Alieu Njie mancheranno a causa di problemi fisici. Vanoli in conferenza stampa ha spiegato anche che Ché Adams è alle prese con un affaticamento muscolare all’adduttore e rischia di rimanere fuori. Borna Sosa ha avuto la febbre e non dovrebbe recuperare. Ivan Ilic non convocato, stava per andare allo Spartak Mosca e l’affare è saltato, tornerà ad allenarsi col Toro dalla prossima settimana. Recuperato Sebastian Walukiewicz, anche se non sarà al 100% della condizione.

Per quanto riguarda il Milan, si sapeva già che Ruben Loftus-Cheek, Alessandro Florenzi ed Emerson Royal non sarebbero stati della partita. Sergio Conceicao in conferenza stampa ha dichiarato che anche Kyle Walker sarà assente. Il terzino inglese è alle prese con un problema muscolare accusato contro il Feyenoord e non sarà a disposizione per la prossima partita di Serie A. L’auspicio è di averlo in gruppo al più presto, visto che è un giocatore molto importante.

Probabilmente, al posto di Walker giocherà Alex Jimenez come terzino destro titolare. L’alternativa è Filippo Terracciano. Da capire se Theo Hernandez, principale accusato dell’eliminazione in Champions League, sarà nella formazione iniziale oppure se Conceicao lo manderà in panchina. L’allenatore portoghese non si è sbilanciato in conferenza stampa, ha solo dichiarato: “È a disposizione per giocare, come gli altri“.

Altre incognite sono legate a Christian Pulisic e Santiago Gimenez, visto che Conceicao ha ammesso che entrambi non sono al 100% della condizione fisica e dunque è necessario gestirli.