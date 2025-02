Torino-Milan, Conceicao a sorpresa: “È disponibile per giocare”

Conceicao ha parlato poco fa in conferenza stampa ha colto tutti di sorpresa con le sue dichiarazioni in vista di Torino-Milan

Si torna subito in campo dopo la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Il Milan deve ripartire da quello che è rimasto: il campionato. L’obiettivo minimo, che non salva per niente la stagione, è il quarto posto in classifica che permette la qualificazione al torneo europeo per il prossimo anno. Traguardo però tutt’altro che scontato per come si sono messe le cose, visto che anche la Juve, diretta rivale, è uscita dalla Champions e ora avrà una sola partita a settimana.

Protagonista in negativo di martedì è senza alcun dubbio Theo Hernandez, che ha causato un grosso danno alla squadra con una sciocca ed inutile doppia ammonizione. In dieci il Milan poi non è riuscito a rendersi pericoloso, nonostante il livello tecnico molto più alto rispetto all’avversario e la spinta di San Siro. E su questo Theo Hernandez c’entra poco. In molti avevano ipotizzato una punizione per Theo per la gara col Torino: ci ha pensato come sempre Conceicao a fare chiarezza.

Conceicao guarda avanti: titolare anche domani

Intervenuto poco fa in conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha parlato anche di Theo Hernandez e della sua presenza o meno per la gara di domani. Del terzino francese si è parlato molto in questi giorni anche a causa del colore dei suoi capelli: “A me non piace parlarne, per me neri, bianchi o gialli è uguale, basta che siano professionisti e che diano tutto”, ha detto Conceicao alla vigilia di Torino-Milan. Ma domani giocherà?

Il tecnico ex Porto ha ribadito lo stesso concetto di Gabbia nella serata di ieri: “Theo Hernandez è un patrimonio del club. Lui sa di aver messo in difficoltà la squadra ma domani è disponibile per giocare“. Dichiarazioni che di certo non sono una certezza sulla presenza o meno dai titolari del francese domani, ma sono parole giuste per quello che è il momento. Theo sta sicuramente vivendo una stagione negativa e l’ingenuità dell’altra sera non fa altro che alimentare il suo malumore.

Ed è proprio in questo momento che merita maggior fiducia e questo Conceicao lo sa benissimo, per questo è pronto (probabilmente) a schierarlo dal primo minuto domani. Anche perché non ci sarà Walker, alle prese con un problema muscolare post Feyenoord: Alex Jimenez dovrebbe giocare a destra con il francese a sinistra. Insomma, dimenticare quanto accaduto non è possibile ma è invece doveroso andare avanti: Conceicao è pronto a farlo, ora tocca a Theo.