Il Milan ha già scelto, mossa a sorpresa: trovato l’erede di Theo

E’ già iniziato il dopo Theo Hernandez per il Diavolo, il club si mette alla ricerca di un sostituto: il nome seguito dai rossoneri

E’ stata una lunga parabola, costellata di soddisfazioni e di grandi traguardi tagliati insieme. In questi anni, Theo Hernandez è stato una colonna del Milan, spesso decisivo a suon di gol, assist, sgroppate, che ne hanno fatto uno dei laterali più incisivi d’Europa. Ma la cavalcata del francese insieme al Diavolo sembra proprio essere ormai giunta al termine.

E’ senza dubbio la peggior annata a San Siro dell’esterno mancino, che ha avuto davvero pochi picchi e tanti momenti di down. Con il fattaccio dell’espulsione con il Feyenoord che rischia di essere stata la proverbiale ciliegina sulla torta in negativo e incidere in maniera irreparabile. Il rosso rimediato ingenuamente con gli olandesi ha avuto una parte determinante nell’uscita dall’Europa del Diavolo. E a questo punto la società pensa seriamente a fare a meno di lui in futuro.

Nonostante le dichiarazioni piene di buona volontà da ambo le parti, la fumata bianca per il rinnovo non è arrivata. Adesso, la sensazione è che questa eventualità vada definitivamente a decadere. Conclusa la stagione, il Milan cercherà di monetizzare opportunamente la cessione di Hernandez e guarderà avanti. Naturalmente, non sarà facile trovare un sostituto all’altezza, ma è una missione in cui la dirigenza milanista si sta già lanciando. Occhio al nome a sorpresa che torna d’attualità.

Milan, per il dopo Theo Hernandez risale Miguel Gutierrez

Nomi molto caldi, negli ultimi giorni, sono stati Nuno Tavares e De Cuyper. Ma per entrambi, il rischio è di dover prendere parte ad aste troppo onerose. Per questo motivo, il Milan può tornare su Miguel Gutierrez.

Già un po’ di tempo fa si era parlato dell’esterno spagnolo di proprietà del Girona. Scuola Real Madrid, Gutierrez si è messo in mostra quest’anno anche in Europa. Buona gamba e un discreto contributo in zona offensiva ne fanno un candidato ideale per la fascia mancina del Milan. Diversi siti spagnoli rilanciano l’interessamento della dirigenza rossonera. Anche nel suo caso, naturalmente, c’è da fare i conti con la concorrenza di altri club importanti – tra cui la Juventus – ma la sensazione è che possa essere più facile mettere le mani su di lui, rispetto ad altri profili.