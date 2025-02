Milan, la promessa di Conceicao ai tifosi dopo Torino-Milan: “Ve lo dico col cuore”

Conceicao parla a cuore aperto in conferenza stampa ai tifosi: l’allenatore portoghese ha fatto una promessa

Il Milan cade a picco. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, oggi è arrivata un’altra delusione: la sconfitta contro il Torino all’Olimpico. Ed è un ko durissimo perché allontana sempre di più le speranze di agganciare il quarto posto in classifica, condizione fondamentale per la società (obiettivo massimo per una questione economica) e per Sergio Conceicao, che così può guadagnarsi la conferma sulla panchina rossonera.

La sconfitta di oggi del Milan è molto difficile da spiegare per come sono arrivate le due reti subite: la prima è un autogol di Thiaw, con grosse responsabilità di Maignan (il tedesco si ripete dopo l’autogol dell’andata, solo Baresi ci era riuscito), la seconda è invece una enorme disattenzione di tutta la difesa, impegnata a protestare mentre Gineitis andava a fare gol. Ingenuità che si aggiungono all’espulsione di Theo Hernandez martedì, decisiva per l’eliminazione.

Corsa Champions, Conceicao non molla: la promessa ai tifosi

Come sempre i tifosi si sono scatenati sui social, anche se il sentimento più diffuso è la rassegnazione. Quasi non c’è più rabbia ma solo la voglia di far finire presto questo campionato. Inoltre, c’è anche chi parla di un distacco emotivo molto forte dalla squadra; ed è inevitabile, visto che per questo gruppo perdere, pareggiare o vincere sembra sempre la stessa cosa.

Il Milan è entrato in un circolo vizioso ed è piuttosto palese: la sensazione è che per un cambio di rotta serva una rivoluzione, non della squadra ma, piuttosto, di un management che finora ha raccolto soltanto fallimenti. Con la sconfitta contro il Torino, il Milan si allontana dal quarto posto valido per la Champions. Conceicao però non molla: in conferenza stampa, dopo la gara, l’allenatore portoghese ha voluto fare una promessa ai tifosi.

“Voglio dire una cosa col cuore: la stagione non è finita, siamo qui per arrivare al quarto posto. Sarò a Milanello a lavorare notte e giorno. Non me ne frega niente, lavorerò ore e ore per raggiungere l’obiettivo“. L’allenatore, che è l’ultimo dei colpevoli, sottovaluta però un aspetto: arrivare in Champions è il minimo sindacale e di certo non rende migliore una stagione che è già oggi un fallimento. E non lo fa nemmeno la Coppa Italia, un trofeo inutile che non dà e non toglie nulla.