Thiaw come Baresi, nessuno come loro due nella storia del Milan

Thiaw ha eguagliato Baresi in Torino-Milan, ma non si tratta di un bel record: soltanto l’ex capitano ci era riuscito

La partita fra Torino e Milan è iniziata come peggio non si poteva. Per rendere ancora più grottesca la stagione dei rossoneri, abbiamo visto uno degli autogol più assurdi di sempre. Su un lancio innocuo, Mike Maignan, che è palesemente in un momento di difficoltà, esce per spazzare ma colpisce in pieno Malick Thiaw e la palla entra piano piano in porta. Così la squadra di Vanoli è andata in vantaggio. E per non farsi mancare niente, il Milan ha sbagliato anche un calcio di rigore con Pulisic.

2 – Malick Thiaw è soltanto il secondo giocatore nella storia del Milan a contare due autogol contro una singola squadra in una stagione di #SerieA dopo Franco Baresi, contro il Pescara, nel 1992/93. Maledizione.#TorinoMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2025

L’autogol di Thiaw è, in qualche modo, storico. Il tedesco aveva segnato un autogol anche nella partita d’andata: anche in quel caso, era stato molto sfortunato. Un autogol all’andata e uno al ritorno. Una cosa del genere, nei 125 anni di storia del Milan, era capitata soltanto ad un altro giocatore: Franco Baresi. Il leggendario capitano rossonero segnò due autogol contro la stessa squadra in una singola stagione nel 1992-1993 e l’avversario era il Pescara. Ve lo ricordavate?