Camarda torna a segnare e lo fa in grande stile: che gol contro il Pescara

Francesco Camarda torna al gol: capolavoro in Milan Futuro-Pescara, la rete del giovane bomber è bellissima

Quella in corso è una stagione molto importante per Francesco Camarda. Doveva essere uno dei pilastri del Milan Futuro, la squadra U23 istituita per la prima volta quest’anno con l’obiettivo di valorizzare i giovani prodotti del vivaio. L’attaccante è stato protagonista assoluto, insieme a gran parte del gruppo, con la Primavera di Ignazio Abate nella scorsa stagione con il raggiungimento della finale di Youth League, prima volta in assoluto per una italiana. Subito dopo poche settimane dall’inizio del campionato, però, Paulo Fonseca ha deciso di portarlo in prima squadra e gli ha dato anche molto spazio.

Con l’allenatore portoghese è addirittura partito da titolare a Cagliari, tre giorni dopo Madrid, preferito ad Abraham per sostituire Morata. E anche con Conceicao sta trovando spesso spazio, non tantissimo ma comunque un buon minutaggio. Finora però non ha ancora segnato un gol con la prima squadra. Lo aveva fatto in Champions League, col Club Bruges, ma il VAR glielo ha negato. Oggi, contro il Pescara, è tornato a giocare da titolare in Serie C e ha subito timbrato il cartellino.

Milan Futuro-Pescara, gol capolavoro di Camarda

Intorno al 7′ di gioco, Camarda ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato contro il Pescara di Silvio Baldini, che ha perso diverse posizioni in classifica dopo esser stato in testa per diverso tempo nella parte iniziale della stagione. Il gol del giovanissimo attaccante rossonero è una perla: su un lancio lungo da dietro, Camarda controlla al volo di tacco con il destro, protegge il pallone sull’intervento del difensore e poi di destro, dal limite dell’area, incrocia e spiazza il portiere.

Un gol di pregevole fattura di Camarda che torna così al gol dopo tanti mesi. L’ultima rete risale a settembre scorso contro il Carpi, poi da quel momento in poi ha frequentato quasi tutte le settimane la prima squadra. Oggi è tornato titolare con il Milan Futuro e ha subito lasciato il segno.

L’attaccante a gennaio è stato ad un passo dalla cessione: il Milan aveva l’accordo con il Monza per il prestito fino a giugno, soluzione che sembrava convincere anche il ragazzo e il suo entourage, ma poi la trattativa si è arenata e Camarda è rimasto al Milan. Ieri pomeriggio, a Torino, è entrato per pochissimi minuti nel finale per provare a raggiungere il pareggio ma senza successo; oggi, dopo nemmeno 24 ore, titolare col Milan Futuro (insieme anche a Bartesaghi e Torriani).