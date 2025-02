Milan di nuovo ko: assenza pesantissima

Problemi su problemi per il Milan, che deve fare i conti con una assenza decisamente particolare: che guaio con i rossoneri

Quella attuale si sta rivelando una stagione decisamente più complicata del previsto per il Milan. I rossoneri sono già passati attraverso una lunghissima serie di alti e bassi e non riescono proprio a trovare la svolta. Con il fallimento fragoroso di uno dei principali obiettivi dell’annata, con l’uscita di scena prematura dalla Champions League.

Pensare che proprio in Europa, in autunno, il Milan targato Fonseca era riuscito a trovare risultati importanti, pur faticando come sempre. Alla prova del nove, però, il Diavolo è venuto clamorosamente meno. Fallendo a Zagabria il match point per gli ottavi diretti, venendo quindi sconfitto nel doppio confronto del playoff dal Feyenoord, dunque non riuscendo a imporsi in appuntamenti che sembravano alla portata.

Pesa eccome la delusione Champions, ma per il Milan non è il momento di fermarsi e bisogna già guardare avanti. In campionato, in qualche modo, la squadra è ancora in corsa per il quarto posto e dunque per il ritorno nell’Europa che conta, ma in questo caso si tratta di un traguardo che non può essere fallito in alcun modo. Servirà nelle prossime settimane una reazione di livello, compattarsi e arrivare al traguardo. Conceicao deve guadagnarsi la conferma in panchina, molti giocatori devono dimostrare di valere la maglia che portano e a propria volta, probabilmente, di poter far parte del nuovo ciclo. Ma per il Milan c’è una assenza non da poco con cui fare i conti.

Milan, Evani individua il ‘guasto’: “Squadra poco serena e senza lo spirito giusto”

Non si parla di qualche mancanza per infortunio – un tema che pure, in alcuni momenti, ha penalizzato i rossoneri – ma dell’assenza della giusta amalgama, che né Fonseca né Conceicao sono riusciti a trovare. Il Milan viene avvisato dal grande ex Alberico Evani, che sulla ‘Gazzetta dello Sport’ spiega di che cosa avrebbe bisogno la compagine rossonera.

“E’ una squadra che non è serena e non ha lo spirito giusto – ha affermato – E’ evidente visto che di recente è capitato troppo spesso di rimanere in dieci uomini: a Zagabria, col Feyenoord, in campionato con l’Empoli. Non va sottovalutato il fatto che gli allenatori hanno avuto poco tempo per lavorare con la squadra e trovare la giusta amalgama. Ora Conceicao potrà lavorare con più frequenza sui meccanismi in campo“.