Rischia di andar via a stagione in corso: prossime due partite decisive

Saranno decisive le prossime due partite per l’ex Milan: rischia il clamoroso esonero a stagione in corso

La stagione del Milan è già un fallimento, e il rischio che possa soltanto peggiorare è molto alto. La sconfitta contro il Torino ha complicato ulteriormente la già difficile lotta per il quarto posto in classifica e quindi per la qualificazione alla prossima Champions League. Sergio Conceicao aveva dato inizialmente la scossa dopo l’esonero di Fonseca con la vittoria della Supercoppa ma poi non sta riuscendo ad avere continuità, lo stesso problema col quale si era confrontato l’allenatore precedente.

L’allenatore portoghese non ha colpe: è al Milan da quasi due mesi e ha giocato partite ogni tre giorni, questo significa che non ha mai avuto tempo per lavorare come avrebbe voluto. Si spera che adesso, senza più la Champions e con le settimane libere, ci possa essere un miglioramento del gioco oltre che dei risultati (per quel che vale). Non se la passa benissimo nemmeno Stefano Pioli, che di questi tempi l’anno scorso era già quasi sicuro di lasciare la panchina del Milan a fine stagione.

Pioli a rischio esonero anche dall’Al-Nassr

Nonostante i tanti cambi di panchina al termine dello scorso anno, Pioli non ne ha trovata un’altra né in Serie A e né in altri campionati europei, così a settembre ha colto una grande possibilità, più economica che professionale: allenare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e di altri campioni in Arabia Saudita. Un contratto stellare e l’occasione della vita per il tecnico, in attesa in futuro di tornare in Italia.

L’esperienza all’Al-Nassr però potrebbe finire molto presto: la squadra nell’ultimo turno di campionato ha perso contro l’Al Ettifa, è attualmente al quarto posto e quindi fuori dalla zona Champions (ci vanno le prime tre della classifica). Senza almeno la qualificazione al torneo, è molto probabile che la società scelga di cambiare guida tecnica a fine stagione. L’addio però potrebbe arrivare ancora prima: stando alle indiscrezioni che arrivano dall’Arabia, saranno decisive le prossime due partite.

Al momento ci sono soltanto tre punti di distanza dal terzo posto in classifica, questo significa che la possibilità di raggiungere l’obiettivo sono ancora molto alte, ma per farlo è necessario vincere le prossime due partite: in caso di risultati mancati in queste gare, è probabile che l’Al-Nassr possa decidere di esonerare Pioli per dare una scossa alla squadra e provare a raggiungere il risultato. L’esonero dell’ex Milan aprirebbe le porte a nuove opportunità, magari di nuovo in Italia in vista della nuova stagione.