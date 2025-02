Da indispensabile a due panchine di fila: cosa c’è dietro l’esclusione di Fofana

Cosa c’è dietro la doppia esclusione di Fofana dai titolari contro Feyenoord e Torino? Il motivo è abbastanza palese

Per il Milan è stata una settimana difficile, totalmente da dimenticare. Prima l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, poi la sconfitta contro il Torino in campionato che complica ulteriormente la corsa per il quarto posto, ultimo e indispensabile obiettivo rimasto di una stagione fallimentare. In entrambe queste partite, Sergio Conceicao ha preso importanti decisioni di formazione: fra quelle che ha fatto più discutere, l‘esclusione dai titolari di Youssouf Fofana, l’uomo che fino a poche settimane fa era considerato indispensabile.

Il centrocampista francese, acquistato l’estate scorsa dal Monaco per i canonici 20 milioni di euro, contro il Feyenoord è entrato soltanto nel secondo tempo per necessità in seguito all’espulsione di Theo Hernandez; col Torino, invece, è subentrato subito dopo la ripresa per sostituire, un po’ a sorpresa, Rafael Leao. Da quando è arrivato, l’unica partita in cui non ha giocato nemmeno per un minuto è stata quella recente contro l’Inter per squalifica, a conferma del fatto che, nonostante le panchine, resta un giocatore chiave per lo scacchiere rossonero.

Perché Fofana non ha giocato da titolare le ultime due partite

Nelle ultime settimane, anche in seguito a queste esclusioni sorprendenti, c’è chi ha parlato di un rapporto mai decollato con Conceicao. La stessa cosa si è detta con molti altri giocatori in questi due mesi e, in alcune casi, sono arrivate anche smentite dirette come con Pulisic. E anche nel caso di Fofana non ci sono problemi di questo tipo ma la scelta di Conceicao, come sempre, ha tutt’altra natura ed è puramente calcistica.

Fofana è stato un giocatore molto importante per il Milan da inizio anno: all’inizio ha fatto un po’ di fatica ad imporsi ma è stata solo questione di tempo prima di diventare un perno della squadra con Paulo Fonseca, con il quale ha fatto un lavoro molto diverso rispetto a quello che ha sempre fatto fra Monaco e Nazionale. Con Conceicao lo stile di gioco è cambiato radicalmente e lui, così come tanti altri, ha dovuto riadattarsi, ma ha dovuto fare i conti anche con una condizione fisica non ottimale.

Fin da inizio 2025 le sue difficoltà sono state abbastanza palesi, tant’è che gli ultimi mesi, per rendimento, non si possono per niente paragonare a quelli precedenti. I tifosi stessi, sui social e non solo, lo avevano notato e sottolineato. Ed è quello che ha fatto anche Conceicao e per questo ha preferito fare altre scelte nelle ultime due partite. Musah, dal punto di vista fisico, ha dato maggiori garanzie. Da qui la decisione, ma ora senza più la Champions e con le settimane libere, è probabile che rivedremo il miglior Fofana.