Disastro al Milan, rivoluzione totale: Cardinale cambia tutto

Dopo l’eliminazione dalla Champions e il ko contro il Torino tira aria di rivoluzione in casa Milan: Cardinale si è stufato.

La sconfitta rimediata sabato sera a Torino contro i granata di Vanoli ha lasciato il segno in casa Milan. Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord i rossoneri non sono riusciti a rialzare la testa: allo stadio Olimpico Grande Torino è arrivata la sesta sconfitta in campionato che inevitabilmente allontana il Diavolo dalla zona Champions.

Ancora una volta nel mirino dei tifosi sono finiti non solo il tecnico Conceicao e i giocatori, ma anche i vertici del club di via Aldo Rossi. Per i sostenitori milanisti il fallimento è complessivo: in tanti ritengono che sia il caso di attuare una vera e propria rivoluzione e magari richiamare in società alcune bandiere, in primis quel Paolo Maldini ‘cacciato’ senza troppi complimenti dopo uno scudetto vinto.

Al momento non è chiaro quale sarà esattamente il futuro del Milan, anche perché si attende di capire come finirà questa stagione: il quarto posto e la Coppa Italia sono i due obiettivi che salverebbero la stagione. Tuttavia in estate qualche cambiamento verrà fatto per forza: più di qualcuno è convinto che si tratterà proprio di una rifondazione.

Rivoluzione al Milan: interviene Cardinale, tutto stravolto

E’ quello che afferma anche Fabio Ravezzani, che in un post pubblicato sul suo profilo X ha provato a chiarire la criticità maggiore del Milan attuale. Secondo il noto giornalista, infatti, lo sbaglio più grande è stato quello di mettere “tre novizi in altrettanti ruoli“, sottovalutando quella che Ravezzani definisce “la complessità del calcio“.

Sempre Ravezzani fa notare che proprio in seguito a queste mosse si è avuto un crollo di risultati e ora si è di nuovo costretti a rimetterci mano, probabilmente anche in maniera radicale. “Due anni persi e tifosi delusi“, scrive il giornalista nel suo post su X, concludendo poi con un ‘pronostico’ su ciò che accadrà a fine stagione: “Cardinale cambierà i vertici un’altra volta“.

Ravezzani lascia quindi intendere che l’imprenditore statunitense, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, interverrà ancora una volta sull’organigramma societario come già fatto in questi ultimi anni. Tra coloro che potrebbero rischiare il posto c’è anche Zlatan Ibrahimovic, spesso preso di mira sui social dai tifosi rossoneri.