Zlatan Ibrahimovic sotto attacco: “Tornate a fare selfie!”

La tifoseria rossonera è molto delusa e arrabbiata per questa stagione complicata: Ibra finisce inevitabilmente nel mirino della critica.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano di un non irresistibile Feyenoord, il Milan non è stato in grado di riscattarsi in campionato. Contro il Torino è arrivata una sconfitta che fa molto male per tanti motivi.

Sicuramente sul piano morale possono esserci delle conseguenze, adesso bisognerà vedere se ci sarà una reazione contro il Bologna nella prossima partita. Vincere sarebbe stato importante anche per la classifica, con i 3 punti la distanza dal quarto posto della classifica sarebbe di 5 punti.

Ibrahimovic, le critiche dopo l’ultima sconfitta dei rossoneri

Tutti sono nel mirino delle critiche. I tifosi ce l’hanno con i calciatori, con Sergio Conceicao e anche con i dirigenti. Non si salva nessuno in questa situazione.

Old Clan, storico club del tifo rossonero, ha pubblicato un comunicato sui social network e ha utilizzato parole pesanti: “Ora che sta sempre più delineando il fallimento della nostra stagione, cominciamo a fare nomi e cognomi. Arrivato con la sua solita prosopopea ed in nome della sciagura Cardinale, Zlatan Ibrahimovic ha cominciato ad inanellare tutta una serie di scelte infelici.

Prima Fonseca, presentato come il migliore di tutti gli allenatori, poi Conceicao del quale stiamo apprezzando i risultati quasi nulli. Zero idea di programmazione, zero idea di empatia. Solo quella sua fastidiosa presenza che ha contribuito a rendere l’aria di Milanello quasi irrespirabile.

Con la ciliegina sulla torta del fallimento del progetto Milan Futuro. A causa della sua lite con Abate, squadra affidata a Bonera con la supervisione del suo amico Kirovski (cosa può centrare un americano con la Lega Pro italiana Dio solo lo sa). Risultato, squadra in una situazione drammatica col tentativo di salvarla acquistando giocatori di categoria e quindi il contrario di quello che doveva essere l’obiettivo e cioè far crescere i giovani.

Non abbiamo bisogno di apprendisti stregoni senza neanche il dono dell’umiltà, ci servono professionisti di alto livello che conoscano il loro mestiere. Ibrahimovic può tornarsene a fare selfie in barca o in palestra invece di intossicarci con la sua dannosa presenza!“.

Questo comunicato è stato condiviso dall’Associazione Italiana Milan Club, che quindi concorda con tale presa di posizione. Leggendo i social network, tanti tifosi saranno d’accordo con quelle parole. Vedremo se Ibrahimovic e il resto del management rossonero saranno in grado di fare meglio in futuro.

Nelle ultime settimane si è anche parlato di un possibile cambiamento all’interno della dirigenza. Ad esempio, potrebbe arrivare un nuovo direttore sportivo. Questo tipo di figura potrebbe servire, in particolare se arrivasse un dirigenze con una certa esperienza.