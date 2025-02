Milan, esonero e nuovo allenatore: c’è l’annuncio ufficiale

Il club rossonero ha comunicato un cambiamento importante: ormai era nell’aria e c’è stata la conferma ufficiale.

La stagione non sta andando per il meglio e, non a caso, il Milan ha provato a cambiare le cose esonerando Paulo Fonseca e ingaggiando Sergio Conceicao per guidare la Prima Squadra. Vinta la Supercoppa Italiana, ci si è illusi su una possibile svolta che invece non stiamo vedendo.

Le cose vanno decisamente peggio al Milan Futuro, la squadra Under 23 creata in Serie C per crescere i giocatori che escono dal settore giovanile rossonero. Attualmente si trova al terzultimo posto della classifica del Girone B, in zona playout. Dista ben 8 punti la salvezza diretta. Daniele Bonera non è riuscito a tirare fuori il massimo dal gruppo allestito per affrontare una categoria che forse è stata un po’ sottovalutata dalla dirigenza.

Milan Futuro, esonerato Bonera: ecco il nuovo allenatore

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Pescara nell’ultima giornata di campionato, il club di via Aldo Rossi ha preso una decisione netta: esonerare Bonera. L’arrivo nel suo staff di Mauro Tassotti non ha dato la scossa auspicata, meglio cambiare allenatore.

Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l’impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista. AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all’interno del Club e dello staff di Milan Futuro“.

A prendere il posto di Bonera sarà Massimo Oddo, che ha firmato un contratto con scadenza giugno 2025 che prevede un’opzione per il prolungamento di un anno in caso di salvezza. L’ex terzino del Milan ha già maturato un po’ di esperienza da allenatore tra Serie A, Serie B e Serie C.

L’ultima avventura in panchina di Oddo si è consumata da aprile a giugno 2024 al Padova, in Serie C: in 5 partite ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Nel playoff valido per la promozione in Serie C ha perso contro il Vicenza e