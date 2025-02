Coppa Italia, Inter o Lazio: ufficiale l’avversaria del Milan in semifinale

Finalmente c’è il nome della squadra che i rossoneri dovranno affrontare per accedere alla finale di Coppa Italia.

Eliminato dalla Champions League e con un cammino in Serie A fatto di alti e bassi, per il Milan è importante fare bene in Coppa Italia. Provare a vincere il trofeo è un obiettivo.

Dopo aver riportato in rossonero la Supercoppa Italiana, assente dopo il trionfo del 2016, Sergio Conceicao vorrebbe aggiudicarsi anche la coppa nazionale che manca dal 2003. L’ultima volta che il Diavolo è riuscito ad alzarla c’era Carlo Ancelotti in panchina e in quella stagione arrivò anche la conquista della Champions League.

Milan, l’ostacolo verso la finale di Coppa Italia

Il Milan ha superato il Sassuolo con un netto 6-1 nel match degli Ottavi e poi ha eliminato anche la Roma (risultato finale 3-1) ai Quarti. Era il 5 febbraio quando la squadra di Conceicao ha battuto i giallorossi di Claudio Ranieri nella partita in cui hanno fatto il loro debutto i nuovi arrivati Santiago Gimenez e Joao Felix, con l’ex Feyenoord che ha regalato l’assist al portoghese per il gol che ha chiuso i conti.

Per sapere quale sarebbe stata l’avversaria in semifinale il Milan ha dovuto attendere il 25 febbraio, quando l’Inter ha affrontato la Lazio a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio vincendo 2-0. Quindi, nel prossimo turno di Coppa Italia sarà derby di Milano.

Dopo le due stracittadine in Serie A e quella giocata in Arabia Saudita per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana, i rossoneri dovranno affrontare altre due volte l’Inter. Il calendario è ancora da definire ufficialmente, ma l’andata Milan-Inter si giocherà martedì 1° aprile oppure mercoledì 3 aprile, mentre il ritorno Inter-Milan martedì 22 aprile oppure mercoledì 23 aprile.

Dall’altra parte del tabellone c’è il Bologna che si è assicurato la semifinale sconfiggendo l’Atalanta e che ora attende il risultato di Juventus-Empoli, in programma mercoledì 26 febbraio.