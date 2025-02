La pazienza è finita, il Milan si è convinto: va via anche lui

Il Milan è destinato a cambiare volto nella prossima stagione, il club rossonero dice basta e si separa da una delle figure chiave delle ultime annate

Non c’è pace per il Milan, che si è infilato in una stagione molto più dura del previsto e già costellata da diverse delusioni. Il momento complicato dei rossoneri continua e dopo l’eliminazione dalla Champions League è arrivata un’altra doccia fredda con la sconfitta contro il Torino, che rischia di pesare enormemente nella corsa al quarto posto, che adesso è il grande obiettivo dell’annata.

Con i granata, i rossoneri dovevano reagire, dopo il flop europeo con il Feyenoord, e approfittare di risultati favorevoli per avvicinare la zona Champions. Invece, ancora una volta il Diavolo è inciampato, in una partita rocambolesca dove a tratti ha anche giocato bene, ma non riuscendo a concretizzare la grande mole di occasioni e incappando in gravissimi errori difensivi.

C’è ancora tempo, forse, per provare a raddrizzare la rotta, ma le occasioni stanno finendo. Da qui in avanti, il Milan non potrà più sbagliare, se vorrà tornare nell’Europa che conta. Ma nel frattempo, le riflessioni sono in corso, sul destino di molti dei protagonisti rossoneri. Sergio Conceicao vede la sua conferma piuttosto in salita, il tecnico portoghese non sta facendo assai meglio del connazionale Fonseca e non riesce a invertire la tendenza stagionale fatta di troppi alti e bassi. E il rendimento dell’annata potrebbe portare lontano da Milanello tantissimi big.

Milan, non solo Theo Hernandez: anche Leao è al capolinea

Appare già definito l’addio di Theo Hernandez, con l’espulsione contro il Feyenoord che è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma a questo punto anche Leao è sul piede di partenza.

Come il francese, anche il portoghese si accende troppo a intermittenza. Le recenti panchine testimoniano un clima non ideale attorno a lui, la sensazione è che il Milan inizi a pensare seriamente di fare a meno per il futuro di uno dei suoi uomini simbolo. Nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta congrua per il suo cartellino, specialmente se il Diavolo rimanesse fuori dalla Champions, la cessione avverrebbe non troppo a malincuore. Barcellona, Liverpool, Arabia Saudita, queste alcune delle ipotesi sul piatto. Chi si avvicinerà di più ai 100 milioni, con ogni probabilità se lo porterà a casa.