Milan, bomba dalla Francia: avviati contatti per l’ingaggio di un ex Juventus

Arriva una notizia un po’ a sorpresa: il club rossonero vorrebbe assicurarsi un dirigente che abbiamo già visto lavorare in Serie A.

Il management sportivo del Milan è nel mirino della critica da mesi. L’andamento della stagione comporta inevitabili commenti negativi, considerando che la squadra non sta ottenendo risultati in linea con le aspettative.

Recentemente c’è stata l’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, non una big d’Europa, e in Serie A la situazione di classifica non è fantastica: settimo posto con 8 punti di distanza dal quarto. Giovedì c’è il recupero contro il Bologna ed è fondamentale vincere per avere ancora chance di conquistare un piazzamento Champions. Fallire questo obiettivo metterebbe ulteriormente in discussione dirigenza, allenatore e calciatori.

Milan, può arrivare un nuovo direttore sportivo: chi è in pole

Una delle critiche che vengono fatte al Milan è quella di non avere un direttore sportivo con esperienza a prendere decisioni. La triade Ibrahimovic-Furlani-Moncada ha mostrato grandi lacune ed normale auspicare che avvenga un cambiamento per la prossima stagione.

Secondo quanto rivelato da Footmercato.net, il Milan ha avviato contatti con Fabio Paratici. Si tratta dell’ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham. È squalificato fino al 30 giugno 2025 a causa di una sentenza della Corte Federale FIGC del gennaio 2023 comminatagli nell’ambito di un processo sportivo riguardante la Juve.

Paratici ha certamente esperienza e potrebbe essere una figura adatta alle esigenze del club rossonero. Ha grande voglia di tornare a lavorare nel mondo del calcio e una realtà come il Milan rappresenterebbe una bella sfida. Ovviamente, il suo non è l’unico profilo considerato.

Un altro nome forte è quello di Andrea Berta, che a gennaio ha lasciato l’Atletico Madrid dopo esserne stato prima direttore tecnico (2013-2017) e poi direttore sportivo (2017-2025). Anche lui sarebbe un ottimo innesto per il management sportivo milanista.

In Italia c’è chi dà Berta in pole position, però ci sono anche altre società in agguato. Si è parlato del Paris Saint Germain e della Roma, ma attenzione pure alla solita Premier League. Un’esperienza in Inghilterra potrebbe tentare il dirigente 53enne.

Altri nomi presenti nella lista dei candidati sono Igli Tare (ex Lazio) e Francois Modesto (ex Monza). Tare era già stato vicino al Milan nel 2019, quando Paolo Maldini lo voleva come sua spalla: la cosa non andò in porto e in rossonero arrivò Frederic Massara.