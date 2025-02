Conceicao pronto a stupire ancora: le scelte per Bologna-Milan

Domani si gioca Bologna-Milan: Conceicao è pronto a stupire di nuovo con le scelte di formazione, ecco il probabile schieramento al Dall’Ara dal primo minuto

La partita contro il Bologna, recupero della nona giornata di campionato, è uno spartiacque chiave della stagione del Milan. Che è già adesso un totale fallimento, per il secondo anno di fila (cioè da quando è iniziato il nuovo progetto tecnico con management e rosa rinnovati). Sergio Conceicao, che di responsabilità ne ha ma limitate, ha un solo modo per conquistarsi la riconferma: la qualificazione in Champions League, ma anche quella potrebbe non bastare. Tutto passa dal Renato Dall’Ara, considerando che la Juventus è già adesso lontana otto punti.

Sarà difficilissimo affrontare il Bologna di Vincenzo Italiana, che sta facendo davvero un ottimo percorso, in linea, se non addirittura meglio, rispetto a quello di Thiago Motta nella scorsa stagione, con in più però le partite di Champions. I rossoblu hanno ambizioni europee e per questo hanno tutte le intenzioni di mettere il bastone fra le ruote del Milan. Conceicao ha lavorato molto in questi giorni a Milanello per preparare la partita e per domani pensa a dei cambi di formazione.

Bologna-Milan, le scelte di Conceicao

Nelle ultime due partite contro Feyenoord e Torino, Conceicao ha sorpreso con l’utilizzo dal primo minuto dei quattro giocatori offensivi: Gimenez, Joao Felix, Leao e Pulisic. E in entrambe le situazioni non ha funzionato: di certo non solo per colpa loro ma per tutta la struttura di gioco, che evidentemente non è pronta per reggere un attacco di questa portata. L’altra sorpresa delle due gare è stata l’esclusione dai titolari di Youssouf Fofana, uno che era considerato indispensabile fino a poche settimane fa.

In Bologna-Milan però dovrebbero esserci dei cambiamenti: Fofana dovrebbe rientrare dal primo minuto in mediana, ma al fianco di chi? Tutto dipende da chi dei quattro davanti resterà fuori. In caso di esclusione di Joao Felix (che, un po’ a sorpresa, sta giocando con grande continuità nonostante sia in prestito secco e non dimostrato fatto chissà cosa), sarà Musah a giocare di fianco al francese con Reijnders qualche metro più avanti.

Attenzione però anche alla posizione di Leao, sostituito al 45′ all’Olimpico sabato: a quel punto sarà 4-3-3 con Joao Felix, Pulisic e Gimenez. In difesa non ci sarà ancora Walker, al suo posto confermatissimo Alex Jimenez, una delle poche note liete di questa stagione milanista. Thiaw e Pavlovic ancora al centro della difesa e Theo Hernandez dall’altra parte davanti a Mike Maignan.