Dalla padella alla brace, arrivano pessime notizie dall’infermeria per il Milan

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello: Conceicao dovrebbe fare a meno di due giocatori per Bologna e Lazio

Il Milan è al lavoro per preparare la partita di giovedì contro il Bologna. A tre mesi di distanza dalla fine del campionato, il recupero del match al Renato Dall’Ara sembra essere già una ultima spiaggia per la qualificazione del Milan alla prossima Champions League. I rossoneri sono distanti al momento otto punti dalla Juventus ma hanno la possibilità di accorciare vincendo contro gli uomini di Vincenzo Italiano. Una sfida tutt’altro che semplice per Sergio Conceicao, che ha promesso di dare il massimo per arrivare al quarto posto. Che di certo non salva la stagione del Milan, fallimentare in ogni caso.

Le responsabilità dell’allenatore sono piuttosto limitate: di colpe ne ha, ma chi ne ha di più è certamente la dirigenza, che ha sbagliato tutto in estate e nel mercato di gennaio ha provato a rimediare in maniera confusionaria e improvvisata. Conceicao non può fare altro che lavorare a Milanello al meglio delle sue possibilità ma deve sempre fare i conti con le assenze. Per Bologna e Lazio, le prossime due gare di campionato, sembra difficile il recupero dei due infortunati.

Infortuni Milan, non rientrano per Bologna e Lazio

Il Milan non ha potuto schierare contro il Torino all’Olimpico sabato pomeriggio Kyle Walker, assente per un problema muscolare accusato durante la partita di Champions League contro il Feyenoord. Sembrava una questione di poco conto ma a quanto pare, stando alle indiscrezioni che arrivano da Milanello, non dovrebbe farcela né per il Bologna e né per la Lazio. Un’assenza molto pesante visto l’ottimo impatto che l’inglese aveva avuto dal suo arrivo. Ma la questione più calda è un’altra.

Per Bologna e Lazio non dovrebbe recuperare nemmeno Ruben Loftus-Cheek. L’inglese si è infortunato ad inizio dicembre in Champions League ed è stato fuori quasi un mese, prima di rientrare a Riyad in Supercoppa Italiana. In quella occasione però ha subito una ricaduta e da quel momento non si è più ripreso: in totale, siamo quasi a tre mesi di stop senza alcun tipo di notizia in merito. Sembrava pronto per essere in campo in tempo brevi, ma salterà anche le prossime due gare.

Un vero e proprio caso, come accaduto più volte nel corso della precedente stagione. Per fortuna quest’anno qualcosa è cambiato: momenti difficili non sono mancati, ma in quantità normali per un’annata così piena di impegni. Loftus-Cheek però, che in carriera ha sempre avuto problemi di infortuni, proprio non riesce a smaltire questo problema. E il Milan continua ad essere in emergenza.