“Il Milan deve chiudere adesso”, svolta improvvisa sul futuro della panchina

L’annuncio in diretta sul possibile nuovo allenatore del Milan: i rossoneri devono chiudere subito se lo vogliono davvero

Il Milan è alle prese con questa ultima parte di stagione. L’eliminazione in Champions League è stata una mazzata durissima, e pochi giorni dopo si è aggiunta quella di Torino contro la squadra di Vanoli che rende ancor più difficile la corsa al quarto posto. Raggiungerlo è necessario ad ogni costo: è l’obiettivo minimo sindacale. Non arrivarci significa trasformare una stagione fallimentare in un disastro completo.

Da questo dipende anche il futuro di Sergio Conceicao, che potrebbe avere maggiori chance di restare con la qualificazione alla prossima Champions League, anche se è tutt’altro che scontato. Le voci su un possibile cambio, a prescindere da tutto, continuano ad arrivare da ogni dove. Addirittura, c’è chi parla di un interesse per Antonio Conte, in rotta con De Laurentiis dopo un solo anno. Ma il profilo migliore in assoluto è un altro e allena al momento all’estero.

Milan, ecco l’accoppiata giusta per ripartire

L’estate scorsa il Milan aveva l’imbarazzo della scelta per gli allenatori: oltre ad Antonio Conte, era libero anche Roberto De Zerbi, fra i migliori tecnici al mondo. Dopo l’addio al Brighton, tutti pensavano ad un tentativo dei rossoneri, per riportare a Milanello quel ragazzo cresciuto nelle giovanili milaniste e che, come lui stesso ha rivelato, porta con sé i valori che gli sono stati trasmessi dai campioni coi quali ha avuto modo di allenarsi qualche volta.

Purtroppo però il Milan ha fatto altre scelte, perdendo così un’opportunità pazzesca. De Zerbi è andato al Marsiglia, accettando quindi una stimolante sfida, ed è al momento secondo in classifica dietro soltanto l’irraggiungibile Paris Saint-Germain. Riportare però il Marsiglia in Europa è il suo grande obiettivo e sembra essere sulla strada giusta. L’ex Sassuolo difficilmente lascia una squadra ad inizio progetto, ma una proposte dei rossoneri gli creerebbe sicuramente un dubbio. Una cosa è certa: De Zerbi devi convincerlo, non arriva solo perché ti chiami Milan.

Servirebbe insomma un gran lavoro della dirigenza. Che però non sembra adatta a questo tipo di cose. A suggerire l’iniziativa è il giornalista Michele Criscitiello, che propone anche l’uomo giusto per il ruolo di direttore sportivo: “Milan, De Zerbi è quello che serve, uno che accentra tutto il progetto tecnico. E ha bisogno di un ds che lo segua. L’accoppiata Paratici-De Zerbi sarebbe l’accoppiata perfetta. Per De Zerbi è più complicato, devi muoverti da adesso, devi entrare nella sua testa“.