Il Milan esulta: è quasi fatta per il ritorno

Siamo sempre più vicini al via libera definitivo: bellissima notizia per il Milan e per i tifosi, per il ritorno è quasi cosa fatta

Il Milan si appresta a giocare la partita contro il Bologna per il recupero della 9a giornata di Serie A. Si gioca al Renato Dall’Ara alle ore 20:45. Appuntamento cruciale per la stagione dei rossoneri: in caso di mancata vittoria, si potrà quasi mettere una pietra sopra l’obiettivo quarto posto, con la Juve che ha attualmente otto punti in più rispetto alla squadra di Sergio Conceicao. L’allenatore deve preparare la gara il meglio possibile, consapevole che non sarà per niente facile giocare e vincere contro gli uomini di Vincenzo Italiano, che hanno ambizioni europee molto forti.

La trasferta si rende ancor più complicato di quanto non lo sia già a causa delle assenze: il Milan infatti non avrà a disposizione Kyle Walker, ancora alle prese con il problema muscolare accusato contro il Feyenoord (probabile esclusione anche con la Lazio nel prossimo turno di campionato), né Loftus-Cheek, fuori ormai da tre mesi e ancora lontano dal rientro. Dall’infermeria però arriva anche una buona notizia che fa felici i tifosi.

Florenzi rientro, bellissima notizia da Milanello

Era appena iniziato agosto e il Milan era impegnato nella tournée negli USA. Durante la partita contro il Manchester City, arriva la batosta: Alessandro Florenzi, che fino a quel momento era stato impiegato da Paulo Fonseca con continuità nel ruolo di centrocampista centrale, in seguito ad uno scontro con Erling Haalard si è infortunato gravemente al ginocchio. La sentenza è drammatica: lesione del legamento crociato anteriore associata a una lesione del menisco laterale.

Non è la prima volta che Florenzi subisce infortuni del genere ma questo, a quasi 34 anni (li compirà a marzo) è davvero difficile da gestire e digerire. Alessandro però non si è mai perso d’animo e fin da subito, dopo l’operazione, ha iniziato il lunghissimo periodo di riabilitazione che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi, sembra essere arrivato quasi alla fine.

Il terzino milanista, in scadenza il prossimo giugno e uno dei pochissimi rimasti dello Scudetto di due anni fa, è al lavoro per rientrare in gruppo il prima possibile e mettersi a disposizione di Conceicao per la volata finale di questa stagione. A quanto pare, potrebbe essere convocato per Lecce-Milan, in programma il prossimo 8 marzo. Un rientro importante più per questioni di spogliatoio che di campo. L’addio a fine stagione sembra scontato, ma Florenzi vuole dare un ultimo apporto prima di salutare e andar via.