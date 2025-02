Leao-Neymar, affare pazzesco: stavolta i tifosi sono senza parole

La permanenza di Leao al Milan è di nuovo in dubbio. Nell’ultima indiscrezione di mercato, rilanciata dalla stampa spagnola, coinvolto anche Neymar

Obiettivo quarto posto in campionato per il Milan. E’ questa la priorità assoluta per i rossoneri in un finale di stagione nel quale si disputeranno anche altri due Derby contro l’Inter, quelli del doppio confronto nella semifinale di Coppa Italia ad aprile.

Senza la Champions League, il Milan potrebbe avviare l’ennesima rifondazione. A farne le spese dovrebbe essere anzitutto Sergio Conceicao, la cui conferma per il prossimo anno passa tutta (o quasi) dal piazzamento in campionato. In bilico anche la posizione di alcuni dei grandi protagonisti delle recenti stagioni rossonero. E’ in stallo la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez, l’unica bloccata, considerati gli imminenti annunci in arrivo sul prolungamento di contratto di Maignan, Reijnders e Pulisic.

Oltreché per le richieste di ingaggio dell’esterno francese, il rinnovo di Hernandez è in dubbio anche per le incertezze sul rendimento del giocatore, le stesse che potrebbero favorire un possibile addio di Rafa Leao a fine stagione.

Leao per Neymar, che indiscrezione dalla Spagna

A differenza del compagno di squadra, Leao è legato al Milan da un contratto fino al 2028 che prevedeva una clausola rescissoria di 175 milioni, scaduta la scorsa estate. Chi vuole prendere il portoghese, pertanto, deve ora accordarsi con il Milan che continua a valutarlo almeno 80 milioni, nonostante il rendimento di Rafa sia lontano da quello che ha favorito l’ultimo rinnovo quinquennale.

C’è davvero un top club disposto a investire quella cifra per il Leao attuale ? Difficile, al momento, in Europa. Più probabile, invece, dalla Saudi League dove l’attaccante rossonero continua a essere particolarmente ambito. A gennaio, ci ha provato l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo che si sarebbe spinto fino a 85 milioni, proposta rifiutata dal Milan che non ha voluto privarsi del giocatore a stagione del corso.

La decisione potrebbe cambiare in estate quando un’altra offerta potrebbe arrivare sempre dall’Arabia, non più dall’Al Nassr che, nel frattempo, ha acquistato Duran dall’Aston Villa bensì dall’Al Hilal. Lo riporta il portale iberico Fichajes, stando al quale la compagine campione in carica della Saudi League sarebbe disposta a presentare un’offerta irresistibile per convincere il Milan a cedere Leao, top player straniero che, nelle intenzioni del club, prenderebbe il posto di Neymar, tornato al Santos a gennaio.

Staccato di sette punti dall’Al Ittihad di Benzema, avviato alla conquista del titolo, l’Al Hilal punta all’acquisto di Leao per provare a riprendersi immediatamente il predominio in campionato. L’attaccante rossonero andrebbe ad arricchire un organico già di ottimo livello che annovera Milinkovic Savic, Koulibaly, Malcom, il portiere Bono e i connazionali Joao Cancelo e Ruben Neves, portoghesi come l’allenatore Jorge Jesus.

L’Al Hilal non avrebbe problemi, inoltre, ad accontentare eventuali richieste di ingaggio al rialzo di Leao. Decisiva, tuttavia, sarà la sua volontà ovvero se accettare o meno l’eventuale proposta di un club che milita in un campionato non certamente al livello di Serie A, Premier League o Liga. E quel “See You Soon” rivolto metaforicamente alla Champions League in un post pubblicato su Instagram dopo l’eliminazione del Milan con il Feyenoord, la dice tutta sulla priorità di Leao in un ipotetico futuro lontano dai colori rossoneri.