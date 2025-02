Milan: parole d’ordine, equilibrio. Conceicao rinuncia ai fantastici quattro

Le ultime in vista della partita di domani contro il Bologna. I rossoneri sono chiamati a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League

E’ già vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. Inutile girarci attorno, senza una vittoria domani contro il Bologna, l’obiettivo quarto posto divieterebbe praticamente impossibile. Il Diavolo lo sa e farà di tutto per conquistare i tre punti sia domani che domenica sera contro la Lazio. Non ci sono alternative per continua a coltivare una piccola speranza di tornare in Champions League.

Contro il Torino è evidente che qualcosa non ha funzionato. Il Milan è stato sfortunato, trovandosi difronte ad un Milinkovic-Savic davvero super, ma a fare la differenza sono stati i soliti errori individuali, che hanno condannato il Diavolo al ko. Questi, dunque, sono diventati giorni di critiche e di processi, ma domani si torna in campo e un successo potrebbe far tornare il sereno sul cielo di Milanello. Per battere il Bologna, così, Sergio Conceicao è pronto a qualche cambio di formazione rispetto alla sfida di sabato scorso.

Milan, le scelte di Sergio Conceicao: ecco la probabile formazione

Non sarà molto diverso il Milan che scenderà in campo domani contro il Bologna. Alex Jimenez va, dunque, verso una maglia da titolare sulla destra al post di Kyle Walker. Davanti a Mike Maignan non si toccano Theo Hernandez e Strahinja Pavlovic. Insieme al serbo dovrebbe giocare ancora Malick Thiaw, ma non è da escludere la presenza di Fikayo Tomori.

A centrocampo ci si aspetta il rilancio di Youssouf Fofana, ma sul terreno di gioco ci saranno anche Tijjani Reijnders e Yunus Musah. Conceicao vuole ridare più equilibrio alla squadra: così a star fuori sarà uno tra Rafa Leao, Joao Felix, Christian Pulisic. Non si tocca, ovviamente, Santi Gimenez, che sarà il punto di riferimento in avanti. Dietro, sulla trequarti, a rischiare è soprattutto il numero dieci, che in queste ultime partite, più di altri, ha dimostrato di poter far la differenza, anche partendo da fuori.

Probabili formazioni Bologna-Milan



Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Pobega; Ndoye, Castro, Dominguez.

MILAN (4-2-3-1): Mike Maignan; Alex Jimenez, Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez; Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders; Yunus Musah, Joao Felix, Christia Pulisic; Santi Gimenez. All. Sergio Conceiçao.