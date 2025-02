Troppo tardi e obiettivo sfumato, il Milan lo ha perso

Il Milan perde un importante obiettivo: si è accordato con un’altra squadra. Salta l’operazione che avrebbe accontentato i tifosi

C’erano tutti i segnali l’estate scorsa che quella del Milan sarebbe stata una stagione complicata ma nessuno avrebbe immaginato così male. Oggi, quando siamo a fine febbraio, possiamo già definire fallimentare l’annata dei rossoneri. Il rischio è che possa andare ancora peggio perché la mancata qualificazione in Champions League sarebbe un totale disastro. Sergio Conceicao sta provando a lavorare al meglio: le sue responsabilità sono evidenti ma le colpe principali sono tutte di dirigenza e proprietà.

A giugno 2023, con l’addio di Maldini e Massara, è iniziato un nuovo progetto tecnico con nuovo management e squadra rivoluzionata. Entrambe le stagioni con questo nuovo assetto, però, sono state totalmente fallimentari. Per coerenza, quindi, ci si aspetta un intervento di Gerry Cardinale esattamente come ha fatto due anni fa e quindi attenzione a possibili ribaltoni in dirigenza. Il Milan ha disperatamente bisogno di un direttore sportivo all’altezza della situazione: sul mercato era libero il profilo giusto, ma è destinato a sfumare.

Obiettivo sfumato, ha scelto un’altra squadra

Il Milan avrebbe dovuto provare a convincere Sartori prima della firma del rinnovo di contratto col Bologna: era in scadenza a giugno e sarebbe stato perfetto per le necessità dei rossoneri ma niente da fare. Non ci sono mai stati contatti e questo aggrava ulteriormente la posizione del club rossonero. Che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe però fatto un tentativo per un altro dirigente: Andrea Berta, che si è liberato di recente dall’Atletico Madrid.

Anche in questo caso, però, non c’è niente da fare. In situazioni come questa il tempismo è fondamentale: professionisti come Berta sono molto ambiti in tutta Europa e per questo bisognerebbe muoversi con largo anticipo. La storia recente del Milan ci insegna però che la rapidità e la scaltrezza non sono caratteristiche dell’attuale management e questo sembrerebbe confermato anche per il caso di Berta.

Come riporta oggi il Corriere della Sera, il Milan sarebbe arrivato troppo tardi: l’ex direttore sportivo dell’Atletico Madrid, che ha contribuito insieme a Simeone ai recenti successi della squadra, avrebbe trovato l’accordo con un’altra società straniera. Un errore grave della proprietà, l’ennesimo di questi ultimi due anni, lasciarsi sfuggire un’opportunità e un profilo come Berta. La speranza è che si possa trovare un’altra figura all’altezza, ma la domanda è: siamo davvero sicuri che ci sia la volontà di cambiare o resterà tutto così com’è?