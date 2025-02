Conceiçao lo ha fatto fuori: l’addio è ormai certo

Cambiano i piani per il futuro di un ex grande colpo del Milan: l’addio in estate è scontato, Conceiçao non punta in alcun modo su di lui

Il futuro del Milan è tutto da decifrare. Molto dipenderà sicuramente da come si concluderà una stagione fin qui travagliata. Quel che è certo è che molte cose cambieranno in estate. Il mercato rossonero, mai come stavolta, sarà estremamente movimentato, tanto in entrata, quanto in uscita. E se sono diversi i big già con le valigie, nei piani della dirigenza, a loro potrebbe aggiungersi anche un ex grande colpo rossonero, fatto fuori completamente da mister Conceiçao.

Nelle ultime campagne acquisti rossonere non tutto ha funzionato alla perfezione. Qualche giocatore non si è dimostrato all’altezza delle aspettative, e uno su tutti in particolare sembra non aver convinto nessuno degli allenatori che lo ha avuto a disposizione, né Pioli, né Fonseca, tanto meno Conceiçao.

Dovesse il tecnico ex Porto guadagnarsi la riconferma per la prossima stagione sembra a questo punto scontato una sua partenza durante il prossimo mercato estivo. Una cessione necessaria per fare spazio nella rosa e portare in rossonero giocatori maggiormente utili alla causa, pronti a diventare i cardini di un progetto milanista nuovamente competitivo e, nei piani di Ibrahimovic e della dirigenza, vincente.

Non rientra nei piani di Conceiçao, la partenza è scontata: addio a un attaccante rossonero

La rivoluzione che il Milan sta preparando sul mercato in vista della prossima estate potrebbe coinvolgere non solo big della rosa come Maignan, Hernandez e Leao, ma anche e soprattutto quei giocatori che non sono mai riusciti ad ambientarsi e a imporsi in rossonero.

Tra questi, Samu Chukwueze sembra ormai destinato all’addio, senza troppe speranze di poter cambiare il proprio futuro. L’esterno nigeriano, ex Villarreal, diventato rossonero nel 2023 per ben 21 milioni di euro, non è riuscito infatti a dimostrare il suo valore con nessuno dei tre allenatori avuti a disposizione, e ormai sarebbe stato messo totalmente ai margini da Conceiçao, desideroso di avere a disposizione calciatori più pronti.

Il vero problema per il Milan sarà riuscire a valorizzare la cessione di un ragazzo che, in circa due stagioni, non è riuscito a dimostrare con continuità il proprio talento e che, di fatto, ha visto scendere la sua valutazione di qualche milione.

Stando a quanto riportato da fonti spagnole, oggi il prezzo di Chukwueze non può superare infatti i 15-18 milioni. Qualcosa in meno, dunque, rispetto all’investimento fatto inizialmente dal Milan, disposto però anche a perdere qualcosa può di fare spazio in una rosa che ha bisogno di essere puntellata sia nei titolari che nelle riserve, per poter diventare quella squadra solida e competitiva che Conceiçao e la dirigenza sognano per il prossimo anno.