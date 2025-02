Conceicao non torna più indietro: lo ha fatto fuori

Sergio Conceicao ha fatto chiaramente capire di non vedere un attaccante della rosa: ormai il portoghese lo ha fatto fuori.

Il recupero in casa del Bologna diventa una sfida cruciale per le sorti del Milan. Il Diavolo ha assoluta necessità di tornare dal Dall’Ara con i tre punti per non veder sfumare forse definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La brutta sconfitta di Torino contro i granata, arrivata dopo la cocente eliminazione europea per mano del Feyenoord, ha fatto scivolare gli uomini di Conceicao a otto punti dal quarto posto attualmente occupato dalla Juventus.

Serve immediatamente un cambio di passo non solo per provare a coltivare speranze di qualificazione Champions ma anche per non rischiare di rimanere fuori dalle competizioni europee: uno scenario che avrebbe ricadute molto pesanti per il club di via Aldo Rossi soprattutto in termini di bilancio.

Anche per questo il tecnico portoghese è chiamato a compiere delle scelte, sia per il finale di stagione che in chiave futura. Stando alle voci che arrivano da Milanello sembra che Conceicao sia intenzionato a puntare ancora su Yunus Musah. Il 22enne statunitense, alla sua seconda stagione in rossonero, è uno dei giocatori più impiegati dall’ex tecnico del Porto dal suo approdo sulla panchina del Milan.

Conceicao lo ha fatto fuori: decisione presa, può partire

Anche allo stadio Olimpico Grande Torino l’allenatore lusitano ha schierato titolare Musah a centrocampo, in coppia con Reijnders, sostituendolo poi all’inizio del secondo tempo con Abraham. L’impressione è che Conceicao andrà avanti con questa linea: data la versatilità di Musah, che può essere impiegato anche come attaccante esterno o trequartista, il tecnico del Milan potrebbe anche far fuori definitivamente uno dei 4 attaccanti in favore dell’ex Valencia.

Ma chi potrebbe cedere il posto a Musah, non solo in questa seconda parte di stagione ma anche in futuro? Il principale indiziato sembra proprio Tammy Abraham: finora l’attaccante inglese ha messo a segno solo 2 reti in campionato, sebbene possa vantare uno score migliore nelle altre competizioni (3 reti in Coppa Italia, 2 in Champions e il gol decisivo all’Inter in finale di Supercoppa).

Il Milan non pare intenzionato a rinnovare il prestito di Abraham, arrivato la scorsa estate dalla Roma. Per Conceicao l’ex Chelsea è solo un’alternativa: il tecnico portoghese preferisce adottare altre soluzioni, tra cui proprio quella caratterizzata da un Musah in posizione avanzata. Abraham è richiesto da alcuni club di Premier League: per lui si è fatto avanti soprattutto il West Ham.