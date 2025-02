Derby folle per Leao: addio Milan

Il Milan è pronto a vendere Leao. L’ala sinistra non più considerata imprescindibile: due top club pronte a darsi battaglia per lui.

Il Milan, nonostante la sconfitta patita per mano del Torino, continua a credere nella qualificazione in Champions League. La Juventus quarta dista 8 punti ma il gap in questione va considerato virtuale, visto che la Vecchia Signora ha una gara in più rispetto ai rossoneri che, vincendo il recupero contro i Bologna, avrebbero così l’occasione di ridurre le distanze e coltivare ancora il sogno di strappare il pass valevole per l’edizione 2025/26 del torneo.

Gli ultimi risultati deludenti ottenuti, però, hanno spinto il club a progettare una rivoluzione: tanti gli elementi che in estate andranno via, compreso Rafael Leao. Il 26enne portoghese sta vivendo una stagione opaca: i contributi in zona offensiva non sono mancati fin qui (9 gol e 7 assist in 36 apparizioni) tuttavia il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic si aspettata un rendimento migliore e più costante da parte sua. Tante, infatti, le prestazioni incolori offerte dal classe 1999, scivolato in panchina nelle gare successive allo sbarco in città di Joao Felix.

Sergio Conceicao sabato sera ha provato a rilanciarlo domenica dal primo minuto, salvo poi sostituirlo nell’intervallo ritenendo insufficiente la sua prova. Un’altra bocciatura che, salvo sorprese, porterà al divorzio al termine dell’attuale annata. Il tecnico portoghese, pur stimandolo, non lo considera imprescindibile mentre la dirigenza ha cominciato a prendere in considerazione l’idea di sacrificarlo in modo tale da incamerare risorse fresche da destinare ai prossimi colpi in entrata.

Mercato Milan, Leao verso la cessione: due top club in corsa

Diverse le squadre straniere che, in queste ore, si sono iscritte alla corsa. La carriera di Leao, ad esempio, potrebbe proseguire in Premier League alla luce del forte interesse manifestato dal Manchester United e dal City di Pep Guardiola. I Red Devils sottoporranno la loro rosa ad un profondo restyling, prendendo elementi di qualità particolarmente graditi a Ruben Amorim: diversi i profili seguiti, tra cui quello di Leao. I Citizens, dal canto loro, contano di riuscire a prenderlo sfruttando i proventi delle cessioni di Jack Grealish e Jeremie Doku, scivolati indietro nelle gerarchie di Pep Guardiola.

Le due inglesi in ogni caso, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, dovranno guardarsi dalla concorrenza dell’Al-Hilal messosi alla ricerca di una star internazionale in grado di raccogliere il testimone lasciato da Neymar. Il divorzio tra il Milan (che chiede una cifra compresa tra gli 80 e i 100 milioni) si avvicina.