Milan, Conceicao out e Conte in? L’annuncio in diretta

Chi sarà il prossimo allenatore rossonero? Conceicao in bilico, Conte difficile: ecco le ultime notizie.

Al Milan sono rimasti due obiettivi in questa stagione sportiva: raggiungere il quarto posto della classifica in Serie A e vincere la Coppa Italia. Raggiungerli potrebbe permettere a Sergio Conceicao di rimanere in panchina.

Anche se l’allenatore portoghese ha firmato un contratto fino a giugno 2026, la sua conferma non è affatto scontata. C’è una clausola che permette di interrompere anticipatamente il rapporto. Nei prossimi mesi l’ex Porto dovrà cercare di fare meglio possibile per evitare il licenziamento. Ha una missione difficile davanti a sé, forse più difficile di quella che aveva immaginato.

Infatti, aveva iniziato la sua avventura in rossonero vincendo la Supercoppa Italiana, trionfo che aveva illuso su una possibile svolta del Diavolo. I giocatori sembravano particolarmente carichi con l’arrivo del nuovo tecnico, però si è trattato di un fuoco di paglia.

Milan, Conceicao sostituito da Conte: le ultime news

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a calciomercato.it della situazione di Conceicao e ha anche risposto sull’ipotesi Antonio Conte: “Credo che difficilmente il portoghese sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione. E’ davvero molto complicato. Il successore? Prima dell’allenatore dobbiamo capire chi sarà il ds, che contribuirà alla scelta del nuovo mister. Seguendo la filosofia del Milan con RedBird non mi aspetto un grande nome, un nome alla Conte. Le problematiche che hanno portato a non scegliere Conte, che avrebbe accettato i rossoneri, si presenteranno anche quest’anno, a meno che no ci sia un’inversione di marcia e si decida di puntare su un allenatore che sia molto più di un allenatore”.

Guidi spiega che tipo di tecnico servirebbe al Milan: “Un allenatore che mi risolve i problemi, costringendo la dirigenza e la proprietà, tra virgolette, a cedere del potere a lui. Se non vedo segnali di questo tipo penso che si vada, poi, su un allenatore emergente bravo che magari conosce la Serie A. Fare un nome adesso appare ingiusto, soprattutto visto che non c’è un ds“.

A proposito del direttore sportivo, questo è un altro tema importante in vista della prossima stagione. Il Milan sembra intenzionato a intervenire in quel ruolo. Un nome molto gradito è Andrea Berta, ma l’ex Atletico Madrid sembra avere l’accordo con un altro club.