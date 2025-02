Moncada annuncia i rinnovi: “Sono molto vicini. Non possiamo perdere giocatori a zero”

Le dichiarazioni del dirigente rossonero prima dell’inizio della sfida tra il Bologna e il suo Milan. Ecco cosa ha detto

Prima del calcio d’inizio di Bologna-Milan sono arrivate le dichiarazioni di Geoffrey Moncada. Il Direttore Tecnico vuole che la squadra rialzi la testa dopo il ko di sabato sera: “E’ un’altra finale, dopo che abbiamo sbagliato quella contro il Torino – afferma il francese ai microfoni di Dazn -. E’ una sfida importante, perché è fondamentale arrivare al quarto posto. Essere positivi è importante. Siamo in difficoltà , ma ci sono tante partite. Io so che i calciatori possono fare molto di più, sono qui per aiutarli. E’ importante essere con loro. L’aspetto mentale è fondamentale.”

Il Milan è reduce dalla sconfitta contro Milinkovic-Savic e compagni. Proprio il portiere è stato tra i protagonisti assoluti: ha alzato la saracinesca non solo dicendo no a Christian Pulisic dal dischetto, ma anche con altre super parate. Poi i soliti errori individuali hanno fatto la differenza.

Milan, da Reinders a Theo Hernandez: il punto sui rinnovi di Moncada

Geoffrey Moncada è poi chiamato a fare il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi. Come è noto il Diavolo ha raggiunto un accordo con Tijjani Reijnders. L’olandese non è l’unico pronto a mettere nero su bianco con un nuovo accordo. Anche Mike Maignan e Christian Pulisic firmeranno a breve i loro nuovi accordi.

Situazione un po’ diversa per Theo Hernandez, ma la volontà del Milan è quella di trovare un’intesa anche con lui: “Il punto sui rinnovi è molto positivo – prosegue Geoffrey Moncada – Veramente, abbiamo lavorato bene. Non possiamo perdere un giocatore in scadenza. Siamo molto vicini ai rinnovi di Christian Pulisici e Tijjani Reijnders”. Le scadenze di Maignan e Theo sono nel 2026:“Anche per loro vale questo discorso, è importante”.