Quando si giocano Napoli-Milan la semifinale di Coppa Italia d’andata, finalmente l’ufficialità

Napoli-Milan e la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter sono una vicina all’altra, ecco le date e gli orari ufficiali

Il Milan scenderà in campo oggi per affrontare finalmente il Bologna, recupero della nona giornata di Serie A. Ad ottobre la partita non si giocò a causa dell’alluvione che colpì il capoluogo emiliano. Si tratta di una partita fondamentale per la stagione dei rossoneri: senza vittoria, sarà ancor più complicato raggiungere il quarto posto in classifica, l’ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League. Ai rossoneri è rimasto soltanto questo obiettivo più la Coppa Italia: la semifinale si giocherà contro l’Inter, per altri due derby di fuoco nel mese di aprile.

Per la doppia sfida contro la squadra di Simone Inzaghi ci sarà tempo per pensarci, adesso la priorità è il Bologna e il percorso in campionato per provare a raggiungere la Champions, che è l’obiettivo minimo (e che di certo, in caso, non salverebbe la disastrosa stagione del Milan). C’è grande attesa per alcune partite e, in particolare, per quella contro il Napoli della 30esima giornata: oggi la Lega Serie A ha comunicato finalmente la data e l’orario ufficiali del big match e anche delle semifinali di Coppa Italia.

Calendario Milan, le date ufficiali di Napoli e derby

Per quanto riguarda la partita del Diego Armando Maradona, che potrà essere decisiva più per gli azzurri che per il Milan (per la corsa Scudetto con Inter e Atalanta), si giocherà il prossimo 30 marzo (domenica) alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sergio Conceicao dovrà preparare questa partita con grande attenzione e ne avrà pochissimi, invece, per preparare quella contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia. In una stagione così terribile, la coppa di lega può diventare una piccola soddisfazione. L’andata della doppia sfida con l’Inter si giocherà il mercoledì 3 aprile alle 20:45 e, come tutte le partite della competizione, sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset.

La strada è tracciata quindi. La stagione del Milan ha preso una pessima piega con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord ed è già un totale fallimento. Non resta altro che il quarto posto e il percorso in Coppa Italia, che vale quel che vale (quella che il presidente Paolo Scaroni ritiene inutile). Per il secondo anno di fila, la squadra rossonera delude le aspettative, anche se per questa annata il fallimento era abbastanza prevedibile in seguito alle scelte della dirigenza della scorsa estate.