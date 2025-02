Casa Milan, spunta uno striscione di protesta: “Andatevene tutti, indegni!”

Il tifo organizzato rossonero è furioso per la situazione attuale del Milan: la recente sconfitta in campionato ha peggiorato tutto.

La squadra di Sergio Conceicao sta vivendo un momento molto negativo. Dopo l’eliminazione in Champions League per mano di un abbordabilissimo Feyenoord, sono arrivate due sconfitte in Serie A contro Torino e Bologna. C’era la possibilità di ridurre la distanza sul quarto posto, oggi occupato dalla Juventus e lontano 8 punti.

La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League si è complicata e ora è difficile immaginare una rimonta nelle rimanenti giornate di campionato. Il Milan si è dimostrato troppo discontinuo e i tifosi hanno ormai capito che l’obiettivo minimo stagionale non verrà mai raggiunto. C’è il concreto rischio di rimanere fuori da qualsiasi competizione europea. Il rendimento di questi mesi non autorizza all’ottimismo.

Curva Sud Milano furiosa per la situazione rossonera

Non c’è un solo colpevole per la crisi in cui è incappato il Milan. Certamente proprietà e dirigenza sono al primo posto per le scelte sbagliate effettuate in questi due anni. Poi ci sono i calciatori, spesso inadeguati per atteggiamento e per qualità in campo. Indossare la maglia di un grande club come quello rossonero non basta per spingerli a dare il meglio. Sembra che abbiano bisogno di un tutor per essere motivati a dare il massimo. È una situazione francamente imbarazzante. Degli errori sono stati commessi anche dagli allenatori, prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceicao, ma li mettiamo in fondo alla classifica dei colpevoli.

La Curva Sud Milano, noto gruppo ultras rossonero, ha esposto uno striscione chiaro nelle vicinanze di Casa Milan: “Andatevene tutti: indegni“. Sul profilo ufficiale Instagram dei banditi ci sono foto e video. Un messaggio breve e chiaro rivolto a tutti, non c’è qualcuno di specifico nel mirino.

Bisognerà vedere con che spirito proseguirà la stagione del Milan, con una Champions League quasi sfumata e una situazione complicata anche a livello ambientale. C’è ancora la possibilità di vincere la Coppa Italia, però nel doppio scontro in semifinale bisogna avere la meglio nei derby contro l’Inter. Alzare quel trofeo non sarebbe una brutta cosa, considerando anche che manca dal 2003 nella bacheca rossonera, ma non salverebbe la stagione.

Tante cose sono andate storte e bisogna riflettere bene sulle mosse da fare per la prossima annata sportiva. Ci sono diversi cambiamenti da fare, sia dentro il club che dentro la squadra.