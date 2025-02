Conferme in arrivo: il Milan prende l’ex Juventus

Il Milan è in trattative per portare in rossonero l’ex Juventus, l’indiscrezione è stata confermata da più parti

A giugno in casa Milan potrebbe arrivare un nuovo ribaltone. Negli ultimi due anni, cioè da quando è iniziato il nuovo progetto tecnico con gli addii di Maldini e Massara, pian piano è iniziato lo smantellamento della squadra che solo pochi anni fa ha vinto lo Scudetto. Lavoro proseguito in maniera sostanziosa a gennaio con le cessioni di due senatori come Calabria e Bennacer, e sarebbe potuta essere ancora più larga con Tomori e Theo Hernandez (venduti rispettivamente a Tottenham e Como).

Strategia che non ha portato risultati ma, anzi, li ha assolutamente peggiorati. Ecco perché, per coerenza, ci si aspettano a giugno altri cambiamenti. Ad oggi, però, le indiscrezioni non parlano di una sostituzione, come invece è avvenuto due anni fa, ma di un’aggiunta. E quell’aggiunta, a quanto pare, dovrebbe essere un direttore sportivo all’altezza della situazione, figura che manca come il pane. Entro le prossime settimane dovrebbe arrivare una scelta e fra i candidati c’è anche un ex Juventus.

Milan a caccia di un direttore sportivo, l’ex Juve in corsa

Il Milan ha fatto un tentativo per Andrea Berta, che ha lasciato l’Atletico Madrid dopo più di dieci anni, ma quando era troppo tardi. Il dirigente italiano sembra aver trovato un accordo con un altro club europeo. Ci sono poi altre opzioni in corso e una delle più calde è quella che porta a Fabio Paratici, uno dei protagonisti dell’ultimo ciclo vincente della Juventus prima di andare al Tottenham, lasciato poi a marzo 2023 in seguito alla squalifica.

Ora Paratici è libero ed è disponibile e il Milan ci starebbe pensando, anche se non è l’unico in corsa. Fra le opzioni c’è anche Burdisso, oggi direttore sportivo della Fiorentina. E, come scrive Calciomercato.com, attenzione anche al profilo di Tony D’Amico, anche se è ancora legato all’Atalanta. A questi poi potrebbero aggiungersi anche altri dirigenti ma per adesso sono questi i nomi più chiacchierati.

Paratici è una delle figure che convince di più i tifosi per esperienza e per conoscenze: un elemento di spessore quindi che aiuterebbe e non poco una dirigenza in totale difficoltà. Nel frattempo Moncada, attuale direttore tecnico del Milan, in scadenza di contratto a giugno, inizierà il corso per diventare direttore sportivo e ottenere il patentino. Insieme a lui anche il misterioso Jovan Kirovski, amico di Ibrahimovic e responsabile del progetto Milan Futuro, anche quello finora fallimentare.