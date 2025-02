Esonero Conceicao, il Milan ha già preso una decisione

Conceicao rischia l’esonero dopo Bologna-Milan? La società rossonera ha già preso in merito una decisione. I dettagli

La sconfitta contro il Bologna vale come una sentenza: il Milan, a meno di clamorosi colpi di scena, difficilmente immaginabili ad oggi, sarà fuori dai primi quattro posto della classifica e quindi fuori dalla prossima Champions League. Un danno enorme, economico e, soprattutto, sportivo. I rossoneri giocano la competizione europea da ormai quattro anni e non farlo il prossimo sarebbe la pietra tombale sul progetto tecnico iniziato a giugno 2023, cioè dal post Maldini e Massara. Un disastro annunciato visto che le decisioni prese dai dirigenti erano evidentemente sbagliate, ed era palese a tutti, tranne a loro.

Sergio Conceicao è arrivato ad inizio 2025 e, dopo due mesi, è in discussione. La sua conferma è fortemente legata alla qualificazione o meno alla Champions League, ma la sua responsabilità sull’andamento della squadra arriva fino ad un certo punto. L’allenatore portoghese, ieri dopo la gara, è stato piuttosto chiaro: “Se non mi vogliono più, faccio le valigie e me ne vado senza chiudere un euro in più“. A tutti è sembrato un messaggio diretto alla dirigenza e infatti qualcuno oggi ha parlato di un possibile esonero, ma la situazione al momento è un’altra.

Il Milan ribadisce la fiducia a Conceicao, per ora

In questo momento il Milan non sta pensando ad un cambio in panchina. Si era parlato di una soluzione interna con Mauro Tassotti, diventato da poco collaboratore dello staff del Milan Futuro, con Bonera prima e con Oddo adesso, ma la società non vuole mandar via Conceicao adesso. L’idea è di arrivare fino a fine stagione e poi separarsi, a meno che non accada qualcosa di clamoroso.

I rossoneri, insomma, hanno ribadito la fiducia a Conceicao ma l’ambiente vive l’ennesimo momento di grande crisi. Raggiungere il quarto posto non è impossibile ma è davvero complicato: per una squadra senza alcun tipo di continuità, recuperare otto punti alla Juventus è quasi un’impresa. Senza considerare che, oltre ai bianconeri, ci sono anche Lazio, Fiorentina e Bologna che non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Insomma, la stagione del Milan è praticamente finita. Resta la Coppa Italia che può diventare una piccola, minima soddisfazione, che non sposta di un millimetro l’opinione su questa annata: Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno fallito su tutta la linea, ed è giusto pensare ad una rivoluzione del management, l’ennesima, a giugno. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo soltanto più avanti.