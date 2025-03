Ancora uno straniero in panchina: il Milan ha scelto il nuovo allenatore

Sergio Conceicao è ormai al capolinea e il Milan ragiona al successore. Ecco il favorito a prendere il posto del tecnico portoghese

L’idea di vedere un Milan bello e vincente non è certo passata di moda dalle parti di via Aldo Rossi. In questi mesi, però, i tifosi rossoneri hanno dovuto fare i conti con una squadra brutta e perdente. Difficile fare peggio. Al 1° marzo, così, guardare alla prossima stagione appare già un dovere. La Champions League, d’altronde, è svanita e il quarto posto è ormai un’utopia.

L’avventura di Sergio Conceicao appare dunque ormai al capolinea. Il tecnico portoghese, salvo disastri terrà il comando del Diavolo fino al 30 giugno 2025 e poi verrà allontanato. Giorgio Furlani potrà farlo senza dolori, considerando che nel contratto dell’ex Porto è stata inserita una clausola che permette al Milan di liberarsene prima della naturale scadenza del contratto.

In questi giorni, così, si è tornati a parlare degli allenatori che potrebbero sedere sulla panchina del Milan. E’ evidente che l’affondo dovrebbe arrivare una volta arrivato il nuovo direttore sportivo, che dovrebbe avere voce in capitolo sulla vicenda.

Milan, tutti i nomi per il dopo Conceicao: ecco il favorito

Stamani così si è tornati a parlare con forza di chi sostituirà Sergio Conceicao, destinato a salutare al termine della stagione. Molti dei profili emersi sono quelli di cui si parla ormai da un anno. Torna di moda Antonio Conte, qualora si separasse dal Napoli, e ovviamente Maurizio Sarri.

Allo stesso tempo non possono essere dimenticati Massimiliano Allegri e Roberto De Zerbi. Nulla di nuovo all’orizzonte, ma in realtà , nelle ultime ore è emerso un profilo diverso. Un profilo che sta facendo gola un po’ a tutte le big del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando di Cesc Fabregas, che tanto bene sta facendo alla guida del Como. Gioco, carattere e personalità per un mister che secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe il preferito. Il tecnico spagnolo ha dimostrato in questi mesi di saper dare filo da torcere a tutte le big.

Il Como, d’altronde, avrebbe merito un risultato diverso dalla sconfitta sia contro il Milan che contro la Juventus. Poi è arrivato il riscatto con le vittorie pesanti contro la Fiorentina e il Napoli. A dimostrazione del grande lavoro svolto dal tecnico spagnolo, destinato al grande salto.