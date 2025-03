Milan, arriva la prima mazzata per il doppio derby di Coppa Italia

I rossoneri affronteranno l’Inter nel prossimo turno della coppa nazionale, match difficile: ma non è l’unica notizia negativa.

Vincere la Coppa Italia è uno degli obiettivi rimasti al Milan in questa stagione. Dopo aver essersi aggiudicato la Supercoppa Italiana, sarebbe una bella soddisfazione conquistare anche l’altro trofeo nazionale. Non ce ne sono altri da poter vincere nei prossimi mesi, dato che ormai la lotta Scudetto è affare di altri.

I rossoneri hanno avuto la meglio sul Sassuolo agli Ottavi e sulla Roma ai Quarti, guadagnandosi così l’accesso alle semifinali. L’ultimo ostacolo verso la finale sarà l’Inter, che ha superato la Lazio nell’ultimo turno. Dall’altra parte del tabellone ci sono Bologna ed Empoli, semifinaliste a sorpresa. Sarà interessante vedere quale sarà l’esito di questa Coppa Italia, potrebbe esserci un colpo di scena.

Calendario Milan: la situazione si fa difficile, ecco perché

La semifinale di andata è Milan-Inter e si disputa mercoledì 2 aprile. Prima di affrontare quel derby, i rossoneri avranno il big match contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. E anche dopo la stracittadina il calendario sarà decisamente rognoso.

La squadra di Sergio Conceicao dovrà vedersela con Fiorentina (6 aprile a San Siro), Udinese (13 aprile a Udine), Atalanta (20 aprile a Bergamo); poi il 23 aprile ci sarà Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sarà un periodo di sfide insidiose per i rossoneri, che dovranno cercare di vincerne il più possibile. In campionato il margine di errore è limitatissimo, per rientrare nella corsa Champions League non possono quasi permettersi passi falsi. Chiaramente, non è realistico pensare a un ciclo con tante vittorie di fila, però bisogna provarci.

Arrivare al quarto posto nella classifica della Serie A richiederà uno sforzo importante, maggiore di quello visto finora. È evidente che tante cose non hanno funzionato in questi mesi e Conceicao sta cercando di cambiare rotta per avere un’ultima parte di stagione positiva. Fondamentale entrare in campo con la mentalità giusta e mettere in pratica un calcio concreto.

Da evitare alcuni errori individuali che più volte hanno con dannato il Milan. In questa stagione abbiamo assistito più volte a degli sbagli incredibili che hanno condizionato l’andamento di alcune partite.