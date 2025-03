Milan-Lazio, Conceicao cambia di nuovo: out un titolare

Probabile formazione del Milan contro la Lazio domani: Conceicao è pronto a cambiare di nuovo, out un titolare

Dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Bologna, il Milan si prepara a tornare in campo domani per affrontare la Lazio in campionato. I rossoneri sono ormai troppo lontani dal quarto posto, occupato al momento dalla Juventus con otto punti in più. Per una squadra senza alcun tipo di continuità, è difficile pensare di recuperarli. Sergio Conceicao non si dà per vinto, consapevole che la sua conferma passa solo da questo obiettivo, anche se potrebbe comunque non bastare visto che si prevedono cambiamenti nel management (con voci insistenti sulla ricerca di un direttore sportivo).

Inoltre, domani a San Siro arriva una squadra forte, che sta facendo un gran campionato e che vuole entrare l’anno prossimo in Europa. E a San Siro ci sarà un clima di tensione e contestazione, iniziato ieri con gli striscioni esposti fuori Milanello e Casa Milan. In questo ambiente difficile, Conceicao ha preparato la gara ed è pronto a schierare l’ennesima formazione diversa con un titolare out.

Milan-Lazio, la probabile formazione

In conferenza stampa, Conceicao ha spiegato che Pulisic avrebbe dovuto giocare a Bologna con Joao Felix fuori, ma è andata diversamente in seguito ad un problema fisico che l’americano si porta dietro da un mese. Ora però l’ex Chelsea dovrebbe ritornare in campo dal primo minuto, come al solito, sulla corsia di destra, con un turno di stop, stavolta, per Joao Felix; meritato, considerando che è stato parecchio in difficoltà nelle ultime uscite.

Conceicao sembra orientato a schierare Tijjani Reijnders più avanzato, con Musah e Fofana in mezzo al campo. Con l’arrivo del nuovo allenatore, l’ex Valencia sta trovando tantissimo spazio e si può considerare ad oggi un titolare, anche perché capace di ricoprire diverse zone del campo. L’attacco dovrebbe essere completato da Leao a sinistra e da Santiago Gimenez centravanti, autore dell’assist per la rete di Rafa a Bologna.

Capitolo difesa: davanti al solito Maignan, il Milan dovrebbe schierare ancora una volta Malick Thiaw e Pavlovic, la coppia che ormai è a tutti gli effetti quella titolare. Ancora niente da fare per Gabbia e Tomori, che hanno perso molti punti nelle gerarchie dell’allenatore. Non ci sarà ancora Walker, al suo posto il solito Alex Jimenez con Theo Hernandez a sinistra. A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere questa la formazione per affrontare la Lazio.