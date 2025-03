Tifosi del Milan affranti, ora è ansia Leao

La verità sul futuro di Rafa Leao. Il calciatore continua ad essere nel mirino del grande club: ecco cosa sta succedendo

E’ già vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri sono reduci dall’ennesimo passo falso, quello contro il Bologna. Ora il quarto posto è davvero un’utopia. Difficile continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, ma domani si torna in campo contro la Lazio e serve un risultato positivo per rialzare la testa e tornare a respirare.

Senza dubbio, il tecnico portoghese tornerà ad affidarsi a Rafa Leao. Il calciatore più criticato del pianeta continua ad essere il più decisivo del Milan. Con il gol contro il Bologna sono dieci le reti stagionali, oltre a sette assist. Il numero dieci ha così partecipato attivamente a ben 17 centri, non male per un giocatore costantemente nel mirino della critica e nella peggiore stagione della sua squadra.

Va sottolineato, inoltre, come Rafa Leao sia stato decisivo nell’unica gioia stagionale del Milan. Il suo ingresso in campo contro l’Inter, in Supercoppa Italiana, ha fatto la differenza. E’ stato devastante, contribuendo in maniera unica, alla conquista del trofeo a Riyad in Arabia Saudita.

Milan-Leao, il punto sull’interesse del Barcellona

Qualche giorno fa, Zlatan Ibrahimovic si è coccolato il proprio giocatore, facendo capire quanto sia unico e come sia importante per il Milan. Un Milan senza Rafa Leao è difficile da immaginare. In inverno ci sono state le solite sirene arabe, ma che hanno lasciato indifferenti sia il giocatore che il club.

Nel Milan, come è noto, nessuno è incedibile, ma per lasciar partire Rafa Leao servono parecchi soldi. Oggi è difficile che qualche europeo possa davvero pensare di mettere le mani sul giocatore, che il Diavolo ha blindato, rendendolo il calciatore più pagato.

Negli ultimi anni si è parlato tanto del Barcellona. Il club blaugrana stravede per il portoghese, ma una trattativa vera e propria non c’è mai stata. Schira riporta di un Barcellona che avrebbe chiesto nuovamente informazioni per Leao, confermando dunque il proprio interesse. Al momento nulla più ed è complicato, come detto, che si possa andare oltre. Leao ha una clausola da 175 milioni di euro e il Milan per meno di 100 milioni non si siede a trattare. Il club blaugrana, inoltre, ha mostrato di avere seri problemi economici. Oggi Leao non può certo essere un obiettivo dei catalani.