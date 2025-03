Tradimento Milan, Theo alla Juve: l’annuncio è già arrivato

Arriva l’annuncio a sorpresa che scuota l’ambiente rossonero, il tradimento al Milan è consumato: Theo Hernandez alla Juventus

Dopo il ko contro il Torino per 2-1, altro stop, con il medesimo score, per il Milan. I rossoneri sono andati al tappeto per mano del Bologna nel recupero del 9° turno.

Eppure, al ‘Dall’Ara’, sono proprio gli uomini di Sergio Conceiçao a passare in vantaggio in contropiede al crepuscolo di un tempo nervoso e combattuto: rilancio di Maignan, Gimenez la ‘spizza’ per Leao che si beve De Silvestri e Skorupski per poi insaccare.

Ma in apertura della seconda frazione di gioco il Bologna pareggia i conti con la zampata di Castro dopo un tocco di Fabbian, con i felsinei che completano la rimonta con un morbido tocco di Ndoye, su cross di Cambiaghi, esattamente un minuto dopo il palo scheggiato da Casale.

Altri punti persi per strada, dunque, il che rende la corsa dei rossoneri alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League ancora più complicata. Tuttavia, il Milan, oltre ai tre punti contro il Bologna, potrebbe perdere anche Theo Hernandez, il cui tradimento, cioè il passaggio alla Juventus, è tutt’altro che scongiurato.

Theo Hernandez-Juventus, Ceccherini: “Se partisse Cambiaso…”

Ai microfoni di ‘Radio Bianconera’ il Direttore di ‘TuttoMercatoWeb.com’, Niccolò Ceccarini, ha commentato i rumor che si rincorrono su Theo Hernandez alla Juventus: “Sulle voci riguardanti Theo Hernandez non so nulla, so solo che il francese è in uscita e il Milan cercherà di monetizzare. Chiaro che se la Juve dovesse cedere Cambiaso dovrà trovare anche un degno sostituto e il rossonero nonostante la stagione negativa è da considerare tra i top mondiali nel ruolo“.

Dunque, secondo il noto giornalista, la ‘Vecchia Signora’ è alla finestra per Theo Hernandez che sta vivendo la sua stagione più difficile, tra prestazioni anonime e comportamenti sopra le righe (l’ammutinamento durante il cooling break in occasione del match contro la Lazio, all’Olimpico’, lo scorso settembre), da quando è sbarcato a Milanello.

Nondimeno, come sottolineato dal Direttore di ‘TuttoMercatoWeb.com’, il valore del terzino sinistro transalpino non si discute tant’è vero che la Juventus non è l’unico top club ad averlo messo nel mirino. Infatti, a dispetto di una stagione caratterizzata da troppe prestazioni impalpabili, Theo Hernandez è nella lista dei terzini monitorati dal Manchester City e sembrerebbe aver superato Andrea Cambiaso nelle gerarchie dei Citizens (forse) per il costo del cartellino.

Dunque, Juventus o Manchester City? Al momento non è dato saperlo, quello che è certo, invece, è che l’avventura del terzino francese in maglia rossonera è ormai giunta al capolinea, con la dirigenza rossonera che punta a monetizzare il più possibile la sua cessione.