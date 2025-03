“Un nuovo inizio”, l’annuncio di Conceicao spiazza i tifosi

Conceicao in conferenza stampa ha parlato a cuore aperto: l’allenatore crede ancora nel quarto posto e si prepara per un nuovo inizio

Il Milan tornerà in campo nel posticipo di domani per affrontare la Lazio dopo due sconfitte di fila. I rossoneri tornano a giocare a San Siro in quello che sarà molto probabilmente un clima di tensione e contestazione. Inevitabile in seguito ai pessimi risultati di questa stagione, che si aggiungono a quelli della scorsa: due anni di fallimenti che meritano ogni tipo di critica possibile. Sergio Conceicao ha le sue colpe ma nemmeno troppe: in questo marasma che è il Milan oggi, è difficile riuscire a fare bene.

L’allenatore portoghese, nonostante gli otto punti di distanza dalla Juve quarta in classifica, crede ancora nella qualificazione in Champions League e oggi, nella consueta conferenza stampa di vigilia, lo ha fatto capire chiaramente. Il Milan, da quando è arrivato lui ad inizio 2025, ha giocato ogni tre giorni ma adesso, con l’eliminazione della Champions, avrà tutte le settimane pulite (eccetto le due durante le quali si giocheranno le partite di Coppa Italia con l’Inter). E questo per Conceicao è… un nuovo inizio.

Un nuovo inizio per Conceicao

Come abbiamo ripetuto più volte, le responsabilità di Conceicao sono limitate proprio perché da quando è arrivato non ha mai avuto modo di lavorare come si deve in allenamento. Difficile, in queste condizioni, migliorare la qualità del gioco e trasmettere dei principi, che non si spiegano ai giocatori solo con la lavagna ma anche sul campo. Dal post Lazio ci sarà modo di lavorare sul serio e questo significa molto per Conceicao.

In conferenza stampa oggi, l’allenatore lo ha spiegato in maniera molto chiara: “Dopo la Lazio abbiamo due settimane pulite per la prima volta. Alcuni giocatori lavoreranno su cose a cui non hanno mai lavorato con me. Dopo la Lazio ci sarà un altro inizio di stagione“. Il concetto espresso da Conceicao è molto chiaro e vuole provare ad essere un messaggio positivo in vista dei prossimi mesi.

Il problema è che il Milan ha bisogno di un’impresa per arrivare al quarto posto in classifica, e anche se dovesse raggiungerlo la stagione resterebbe pessima in tutto e per tutto. Potrebbe servire soltanto a salvare la panchina di Conceicao, ma anche questo non è certo. A giugno potrebbero esserci nuovi cambiamenti anche nel management, e questo porterà inevitabilmente anche ad altre scelte. Ma questo lo scopriremo soltanto più avanti.