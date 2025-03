Nuovo direttore sportivo al Milan, l’annuncio di Furlani

Il Milan prenderà un nuovo direttore sportivo? Arriva l’annuncio di Furlani prima di Milan-Lazio, le parole dell’ad

Il Milan è in campo per affrontare la Lazio in questa giornata di Serie A. Si gioca in un clima di grande tensione e contestazione, con la Curva Sud vuota per i primi 15 minuti della partita. Tutto questo in seguito alle continue delusioni offerte della squadra, fuori da tutto già a fine febbraio e con il rischio altissimo di esclusione dalla prossima Champions League.

Per il secondo anno di fila, cioè da quando è iniziato il nuovo progetto tecnico a giugno 2023, il Milan ha raccolto l’ennesimo fallimento: nel giro di un anno e mezzo, i rossoneri sono passati dalla vittoria di uno Scudetto e una semifinale di Champions League all’ottavo posto in classifica, mai in lotta per lo Scudetto e mai agli ottavi del torneo. Insomma, disastro totale. Di questo ha parlato Giorgio Furlani ai microfoni di DAZN prima di Milan-Lazio.

Furlani: “Siamo delusi”

L’amministratore delegato rossonero ammette: “Avevamo aspettative alte all’inizio e le premesse c’erano e invece non abbiamo fatto quello che volevamo fare. La pagella è decisamente insufficiente nonostante la vittoria della Supercoppa. Ora dobbiamo guardare avanti perché indietro non possiamo tornare. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, partendo da stasera“.

Se si sono dati una risposta per questo disastro: “Non c’è un colpevole quando le prestazioni sono così al di sotto. La verità è che siamo tutti colpevoli, e sicuramente mi includo perché in quanto amministratore delegato tutte le decisioni passano da me. La delusione non è solo dei tifosi ma è di tutti“. In merito alla volontà di prendere un direttore sportivo: “Dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. Se ci sono figure che possiamo portare nel club che ci aiuteranno a raggiungere i risultati che vogliamo ottenere le consideriamo. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questo profilo“.

Infine, sull’aria pesante che si è creata intorno alla squadra: “Siamo tutti delusi ma siamo anche tutti uniti: solo così riusciamo ad uscire da questa situazione non bella. Caso Furlani-Ibrahimovic? Non c’è, non c’è nemmeno un caso sull’allenatore o di una sostituzione. Siamo focalizzati sul lavorare tutti duro e chiudere al meglio“.