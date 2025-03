Colpo di scena Sportiello al Milan, novità inaspettata

Sportiello potrebbe pensare di lasciare il Milan in estate per andare a giocare da titolare in un’altra squadra: i dettagli

Il Milan si prepara ad una nuova rivoluzione. Nel mese di gennaio, durante il calciomercato invernale, ci sono state diverse novità, che purtroppo non hanno influito granché sul rendimento della squadra e i risultati. Che, anzi, sono peggiorati con l’eliminazione dalla Champions League e le ultime sconfitte di campionato che hanno allontanato ancora di più il quarto posto, ora lontano otto punti in classifica. Un fallimento completo e totale, e adesso per RedBird è necessario fare un po’ di valutazioni sul management che, da due anni, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare.

Un cambio in dirigenza significa anche, inevitabilmente, cambiare un po’ di cose della rosa, a partire dall’allenatore. Se rivoluzione sarà, allora tutti i giocatori rischiano di andar via e fra questi potrebbe rientrare anche Marco Sportiello, arrivato a giugno 2023 a costo zero per fare da secondo a Mike Maignan. In questa stagione ha una sola presenza in Coppa Italia contro il Sassuolo, mentre nella precedente ha avuto più possibilità in seguito all’infortunio del francese. Che, invece, quest’anno sta trovando più continuità dal punto di vista fisico. Una situazione che potrebbe cominciare a star stretta all’ex Fiorentina, e qualche occasione per lui non mancherà.

Sportiello può lasciare il Milan in estate

Sportiello, che nel mese di maggio compirà 33 anni (per un portiere si possono considerare ancora pochi), potrebbe quindi guardarsi intorno in estate per capire se ci saranno delle possibilità per giocare da titolare. Di certo è un portiere di grande affidabilità che in qualsiasi altra squadra farebbe il numero uno.

Il problema è che al Milan ha di fronte un campione come Maignan. Qualche squadra di medio-bassa classifica potrebbe aver bisogno di un nuovo titolare come ad esempio nel caso dell’Udinese, che in estate potrebbe rinunciare ad Okoye e anche il secondo, Sava, sta attirando l’attenzione di numerosi club. A quel punto i friulani avrebbero bisogno di un altro portiere di esperienza e affidabilità e Sportiello potrebbe diventare una interessante soluzione.

Ma non è l’unica squadra che potrebbe offrire al portiere rossonero la possibilità di fare il titolare. Oggi è troppo presto per capire quale potrà essere la soluzione migliore, ma il Milan farebbe bene a tenerselo stretto: con un contratto in scadenza a giugno 2027, è difficile trovare sul mercato un secondo dello stesso livello.