Dalla Lazio al Milan, l’arrivo è sempre più vicino: lo voleva anche Maldini

Il club rossonero va verso una decisione molto importante per il futuro: ci sono aggiornamenti interessanti nelle ultime ore.

Nonostante gli investimenti e i proclami fatti, il Milan sta vivendo una stagione molto al di sotto delle aspettative. La vittoria della Supercoppa Italiana non può ammorbidire l’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord e il nono posto nella classifica della Serie A. Vincere la Coppa Italia, cosa da non buttare, non salverebbe la situazione.

Sono tutti sul banco degli imputati, ma i dirigenti sono coloro che hanno le maggiori responsabilità. Hanno scelto loro l’allenatore (anzi, gli allenatori) e i calciatori. Evidentemente, alcune decisioni si sono rivelate sbagliate e i risultati che stiamo vedendo in questi mesi lo testimoniano. Per il futuro sembra necessario fare dei cambiamenti anche all’interno della dirigenza. L’attuale “gruppo di lavoro” non si è rivelato all’altezza.

Milan, arriva il nuovo direttore sportivo: le ultime news

Da giorni si parla insistentemente dell’ingaggio di un direttore sportivo, ruolo nel quale il Milan è rimasto scoperto dopo l’addio di Antonio D’Ottavio nel dicembre scorso. Ci sono due nomi in lizza, ma uno sembra aver preso il sopravvento nelle ultime ore.

Ci riferiamo a Igli Tare, che parrebbe sempre più vicino all’approdo al Milan. Dopo aver svolto un buon lavoro alla Lazio tra il 2008 e il 2023, l’ex attaccante è rimasto libero e adesso sembra pronto per tornare a lavorare nel mondo del calcio. Aveva già avuto la possibilità di lavorare nel club rossonero nel 2019, quando Paolo Maldini lo contattò per affiancarlo come ds. Tare rifiutò, preferendo rimanere alla Lazio, e al suo posto arrivò Frederic Massara.

Stando a quanto trapelato, l’ingaggio del 51enne albanese non comporterebbe l’addio di Geoffrey Moncada. L’attuale direttore tecnico ha un contratto in scadenza a fine giugno 2025, però dovrebbe rimanere. Oltre a Tare, anche Andrea Berta (ex Atletico Madrid) e Fabio Paratici (ex Juventus e Tottenham) sono stati sondati. Il primo è in trattativa avanzata con l’Arsenal e presto dovrebbe unirsi ai Gunners.

Venerdì scorso a Londra i dirigenti del Milan e Gerry Cardinale hanno avuto modo di incontrare Tare, Berta e Paratici. In questo momento, l’ex Lazio è in pole position. Vedremo se ci saranno colpi di scena nei prossimi giorni. Intanto, la situazione è questa.