Conceicao cambia il Milan, novità di formazione a Lecce

In vista di Lecce-Milan, Conceicao sembra pronto a cambiare diverse cose di formazione: l’allenatore è disposto a fare scelte forti

La stagione del Milan è già ai titoli di coda. Le tre sconfitte di fila contro Torino, Bologna e Lazio ha quasi azzerato le possibilità di raggiungere il quarto posto in classifica, l’ultimo che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Un completo disastro, considerando che da quattro anni di fila la squadra giocava la competizione europea, nella quale era tornata faticosamente grazie al lavoro di Paolo Maldini e di Frederic Massara, i due dirigenti mandati via a giugno 2023: è in quel momento che è finito il percorso in salita del Milan ed è iniziata una lunga discesa, arrivata a toccare il fondo in questo periodo.

Sergio Conceicao, in quanto allenatore, è certamente responsabile, ma solo in minima parte rispetto alle colpe di proprietà e dirigenza. L’allenatore ha provato a dare una scossa a tutto l’ambiente e, con la Supercoppa e il mercato, sembrava esserci riuscito e invece niente da fare. Difficile che possa essere confermato per la prossima stagione, ma lui proverà a giocarsi tutte le sue carte e, nella prossima gara contro il Lecce, sembra pronto ad una rivoluzione.

Scelte forti di Conceicao

Stando alle ultime indiscrezioni, Conceicao sembra pronto a fare numerosi cambiamenti in vista della partita di sabato contro il Lecce al Via del Mare. L’idea è quella di panchinare molti giocatori, fra cui anche i senatori come, ad esempio, Theo Hernandez e Leao, nonostante quest’ultimo sia uno dei pochissimi a dare segnali positivi nel corso delle ultime partite. Potrebbe restare fuori anche Yunus Musah, sostituito in Milan-Lazio dopo poco più di mezz’ora per scelta tecnica e non per un problema fisico da Joao Felix.

Insomma, a Lecce potremmo vedere un Milan ancora diverso. Forse Conceicao vuole provare a dare un segnale a tutto l’ambiente: finché ci sarà lui in panchina, si farà a modo suo. E per questo giocherà solo chi crede nelle sue idee al 100%. Attenzione anche alla possibilità di dare spazio a qualche giovane della prima squadra o, perché no, anche del Milan Futuro. Filippo Terracciano chiede spazio, Francesco Camarda potrebbe avere una chance, Alex Jimenez è come sempre una grossa risorsa.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più ma è chiaro che il Milan stia vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia. Ad oggi, i rossoneri sono al nono posto in classifica e sono lontanissimi dal quarto posto. Si spera di raggiungere almeno la zona per l’Europa League e di fare bene in Coppa Italia: a metà aprile è prevista la doppia sfida contro l’Inter in semifinale, e potrebbe essere l’ultima chance per regalare almeno una piccola gioia ai tifosi (ma che di certo non salverebbe una disastrosa stagione).