Nuovo ribaltone in casa Milan, Ibrahimovic ha preso la decisione a sorpresa

Ibrahimovic è pronto a prendere le redini della situazione: il dirigente ha deciso ed è pronto a chiudere il “colpo”

Il Milan deve ripartire, da zero o quasi. Questa stagione ormai è finita ed è un totale disastro e c’è bisogno di rivedere alcune situazioni. Ma prima di buttarsi sul mercato, e quindi di scegliere gli eventuali nuovi acquisti o cessioni (e proseguire l’opera di rivoluzione iniziata già a gennaio), la necessità è quella di portare in dirigenza finalmente un direttore sportivo, quindi una figura che conosca il calcio e sia all’altezza della situazione.

Giorgio Furlani, amministratore delegato, prima di Milan-Lazio ha detto che niente è ancora deciso, ma qualcosa si sta muovendo e, secondo alcuni, si sarebbero create due fazioni: da una parte Ibrahimovic con Cardinale, dall’altra Furlani. E ci sarebbe una diversa visione anche sul direttore sportivo da scegliere: stando alle ultime indiscrezioni, in corsa in questo momento ci sono Igli Tare, ex dirigente della Lazio e fermo da quando ha detto addio ai biancocelesti, e Fabio Paratici, reduce dalla squalifica e dalla negativa esperienza al Tottenham. Ibrahimovic, secondo le ultime indiscrezioni, con il proprietario avrebbe fatto già la sua scelta.

Nuovo direttore sportivo, la scelta di Ibra

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic e Cardinale, forse per la prima volta, stanno portando avanti insieme alcuni discorsi: avrebbero incontrato Andrea Berta, che però ha preferito l’estero (è ad un passo dall’Arsenal), e adesso Tare e Paratici. In tutto ciò, sarebbe rimasto fuori dai colloqui Furlani, che prima di adesso aveva portato avanti tutte le trattative. Sarà un caso che, per la prima volta dopo tanto tempo, l’amministratore delegato si è presentato ai microfoni di DAZN prima di una partita?

Il suo messaggio diretto verso Ibrahimovic è piuttosto chiaro: “Sono fra i responsabili perché tutte le scelte passano da me“. Una frase che quindi fa di lui il primo colpevole in assoluto, visto che le scelte passate da lui sono state tutte quante sbagliate da quando ha preso il controllo della situazione (dal post Maldini e Massara, insomma). Questa divisione interna al Milan però è una cosa che non fa bene a nessuno, ed è quindi necessario chiarirla il prima possibile.

Intanto proseguono i contatti con i nuovi eventuali direttori sportivi. Tare e Paratici sono diversi fra loro, con percorsi molto diversi, ma sono entrambi profili importanti e che aiuterebbero e non poco il Milan. Una cosa è certa, però: si sarebbe dovuto intervenire con largo anticipo, provando magari a prendere elementi ancora migliori, come ad esempio Sartori che da pochissimo ha rinnovato con il Bologna. Il tempismo nei pressi di Casa Milan non è di certo un punto di forza.