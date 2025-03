Buone notizie da Milanello, ad un passo il doppio rientro

Da Milanello, durante questa settimana di lavoro senza partite, arrivano buone notizie: è ad un passo un doppio rientro

Il Milan, per la prima volta dopo tantissimo tempo, ha per la prima volta quella che gli allenatori definiscono una settimana pulita. Non ci saranno impegni infrasettimanali, purtroppo: l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, in campo oggi alle 18:45 per affrontare l’Inter a Rotterdam, concede ai rossoneri la possibilità di ridurre gli impegni da qui a fine stagione. Non di certo una bella cosa per la squadra e anche per i tifosi, che ad inizio marzo possono già considerare conclusa l’annata del Milan.

Ai rossoneri resta soltanto la Coppa Italia, con la semifinale contro l’Inter che si giocherà ad aprile (andata e ritorno). Sergio Conceicao per la prima volta quindi può lavorare con maggior intensità e qualità in allenamento, cosa che finora, come detto, non ha mai potuto fare. Ecco perché, dalle prossime partite almeno, ci si aspetta un miglioramento nel gioco – e, di spera, anche nei risultati. Intanto a Milanello prosegue il lavoro di riabilitazione degli infortunati e, nelle ultime ore, sono arrivate notizie importanti in merito ad un doppio possibile rientro.

Forze fresche per Conceicao, doppio rientro in vista

Per tutta la stagione, il Milan ha dovuto fare a meno di Alessandro Florenzi. Si è infortunato ad inizio agosto durante la partita contro il Manchester City della tournée negli USA. Un grave problema al ginocchio, l’ennesimo della sua carriera, che lo ha costretto a saltare tutto il campionato. Ora, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe pronto per rientrare in gruppo, forse già nel corso di questa settimana.

Conceicao potrebbe decidere di convocarlo per la partita di sabato contro il Lecce al Via del Mare, così da fargli riassaporare spogliatoio e panchina. L’assenza di Florenzi è stata pesante non tanto per dinamiche di campo ma per il suo apporto a livello di spogliatoio e mentalità. Se non rientrerà sabato per Lecce, è probabile la convocazione per la prossima partita; tutto dipende da quando tornerà in campo. Il suo contratto è in scadenza a giugno e difficilmente rinnoverà, quindi saranno gli ultimi mesi in rossonero.

L’altro infortunato è Ruben Loftus-Cheek, fermo dallo scorso 11 dicembre dalla partita contro la Stella Rossa. L’inglese è tornato a disposizione per la Supercoppa per poi avere una ricaduta: è praticamente fermo da più di tre mesi e non si hanno notizie in merito. A quanto pare però il suo percorso di riabilitazione sta per arrivare al termine: potrebbe tornare a lavorare in gruppo dalla prossima settimana e mettersi quindi a disposizione della squadra per le prossime gare. Anche per lui potrebbero essere gli ultimi mesi in rossonero.