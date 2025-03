Chi sarà l’allenatore del Milan l’anno prossimo: c’è una possibile sorpresa

Il Milan deve scegliere il nuovo allenatore per la prossima stagione: se non sarà Conceicao, attenzione a questo nome a sorpresa

Al Milan non rimane che provare a chiudere questa stagione nel migliore dei modi possibili. Vincere la Coppa Italia, quindi superando l’Inter in semifinale, potrebbe regalare una piccola gioia ai tifosi, anche se non sposta di un millimetro il giudizio negativo di un’annata totalmente fallimentare. Quando siamo ad inizio marzo, stando alle indiscrezioni che arrivano da via Aldo Rossi, la società sta già pensando alla prossima stagione con l’innesto di un direttore sportivo. Che si aggiungerebbe, nel caso, all’attuale assetto dirigenziale, quindi senza alcun avvicendamento.

Un ingresso che potrebbe aiutare ma che non cambierebbe granché la situazione. Stando alle voci di corridoio, la scelta dovrebbe ricadere su Igli Tare, l’ex direttore sportivo della Lazio; ha già dato disponibilità e si aggiungerebbe al già noto gruppo di lavoro (potrebbe cambiare la posizione di Geoffrey Moncada). Tutti insieme, nel caso, dovrebbero scegliere la guida tecnica. Sergio Conceicao ha ancora qualche possibilità di conferma, anche se complicato; più probabile un nuovo arrivo, ma chi? Qualche opzione nella testa dei dirigenti già c’è.

L’allenatore che mette d’accordo Tare e Ibrahimovic

Furlani, Moncada e Ibrahimovic finora hanno sbagliato tutte le scelte importanti a partire dal post Stefano Pioli. Le due opzioni erano Julen Lopetegui, saltato a causa delle pressioni della piazza, e poi Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese è certamente un profilo interessante e che ha provato a cambiare un po’ di cose al Milan, ma le cose non sono andate bene (anche perché poco supportato dalla società sul mercato e nella comunicazione) ed è stato poi sostituito da Conceicao.

Come detto, l’ex Porto ha ancora qualche chance di permanenza ma è un’ipotesi complicata. Più probabile, invece, un nuovo arrivo, ma stavolta non si può sbagliare. Deve essere una scelta forte, come quella che si sarebbe dovuta fare l’estate scorsa per sostituire Pioli. In attesa di capire cosa accadrà fra Antonio Conte e il Napoli (qualche segnale di rottura c’è), circola anche il nome di Roberto De Zerbi, altro rimpianto della scorsa estate; l’ex Sassuolo ha però iniziato un percorso al Marsiglia e difficilmente lascerà dopo un solo anno, soprattutto se al Milan continuerà ad esserci così tanto caos.

Una scelta che potrebbe mettere d’accordo Tare e Ibrahimovic è Igor Tudor, anche lui reduce dall’esperienza in biancoceleste durata solo sei mesi. Non si tratta di un nome altisonante, né della famosa scelta forte di cui parlavamo prima. Ma è un’opzione da tenere in considerazione perché potrebbe essere in linea con il piano della società e con le caratteristiche della squadra. Avanza anche l’idea Cesc Fabregas, che sta facendo un ottimo lavoro al Como.