Milan, febbraio da record: tutto grazie alla… quarta maglia

La quarta maglia del Milan esibita contro la Lazio ha creato grosse polemiche ma intanto la società ha registrato un record

Il Milan è un totale disastro, in campo e fuori. Dai dirigenti ai giocatori per passare dall’allenatore: che sia la prima squadra o il Milan Futuro, in questa stagione non ha funzionato niente. E infatti, a meno di miracoli, dopo quattro anni consecutivi, i rossoneri non giocheranno la prossima Champions League e forse nemmeno l’Europa League. L’unico obiettivo rimasto è provare a vincere la Coppa Italia, ma non sposterebbe di molto il giudizio su un’annata completamente fallimentare, in tutto e per tutto. Eppure qualche buona notizia non manca.

Fra le critiche alla squadra per la partita contro la Lazio di domenica scorsa c’è anche… l’abbigliamento. Il Milan ha utilizzato la quarta maglia, quella rossa e verde, che è veramente un pugno negli occhi, soprattutto per quei tifosi legati fortemente alla tradizioni. Si tratta però di una parte di tifoseria che interessa relativamente alla proprietà, che punta forte sulle nuove generazioni e in particolare sull’estero. E a quanto pare, considerando i numeri di vendite, ha avuto ragione.

Milan, ricavi in aumento grazie al segmento commerciale

Come riportato da Gazzetta.it nell’analisi del giornalista Marco Iaria, la quarta maglia del Milan verde e rossa è andata sold-out nel giro di pochissimi giorni. Per il 70%, il kit (che può arrivare a costare, completo, oltre i 200 euro) è stato acquistato da ragazzi di fascia d’età compresa fra i 20 e i 29 anni; il dato ancor più importante è che il 75% delle vendite è diretto verso l’estero. Un affare di grande rilevanza che ha permesso al Milan, nel solo mese di febbraio, di realizzare un record.

Il mese di febbraio è infatti diventato il miglior mese di sempre per l’e-commerce rossonero, superando anche il mese di dicembre, quando la società lanciò la maglia celebrative dei 125 anni. Quello che si che era un capolavoro e meritava ogni singolo centesimo. E questo rende ancor più difficile da spiegare com’è possibile che la quarta maglia, distante anni luce in termini estetici, possa aver superato di gran lunga quella dei 125 anni.

Ma è anche un dato che racconta perfettamente il momento del club, molto più vicino ai giovani, quelli che magari non sono nemmeno mai stati allo stadio, e meno a quelli tradizionali, da sempre a sostegno della squadra a San Siro, e non solo, ogni week-end. Eppure, il fatturato così aumenta, ed è il più alto d’Italia (400 milioni senza plusvalenze) e con un segmento commerciale passato dai 57 milioni del 2018-2019 ai 143 milioni del 2023-2024. Un lavoro importante per aumentare i ricavi e avere quindi maggior possibilità di spesa per rinforzare la rosa. Insomma, una cosa necessaria e che il Milan sta eseguendo in maniera impeccabile. L’unica, fra le tante.